Achevé d’une balle à la tête près de sa Cadillac

Un ex-aspirant des Hells Angels est devenu mercredi à Brossard la plus récente victime de la purge en règle qui frappe le crime organisé depuis le début de l’année.

Roger Bishop

Assassiné

Roger Bishop a été assassiné de plusieurs projectiles d’arme à feu dans le stationnement du World Gym où il venait de s’entraîner, sur le boulevard Taschereau, en fin de matinée.

L’homme de 49 ans, décrit comme « un habitué » de ce gymnase par des collègues d’entraînement, a été achevé d’une balle à la tête alors qu’il se préparait à monter à bord de son véhicule de marque Cadillac Escalade, vers 11 h 30.

Photo Antoine Lacroix

Signature des motards

Photo Agence QMI, Maxime Deland

Un luxueux VUS de marque Audi a ensuite été retrouvé incendié, non loin du pont Samuel-De Champlain.

Tout laisse croire que les suspects l’ont utilisé pour fuir la scène du meurtre et qu’ils y ont ensuite mis le feu pour faire disparaître des indices susceptibles de les incriminer.

Cette façon de faire était d’ailleurs la marque de commerce des Hells durant la guerre des motards qui a fait plus de 160 morts au Québec entre 1994 et 2002.

L’hypothèse que le règlement de compte de mercredi ait été commandé par les motards est étudiée par la Sûreté du Québec, chargée de l’enquête.

Capture d’écran, TVA Nouvelles

Écarté du gang

Bishop, qui a travaillé comme débardeur au port de Montréal, a déjà gravi presque tous les échelons hiérarchiques de l’organisation des Hells.

En 2016, ce proche du chapitre South basé sur la Rive-Sud avait même été nommé « prospect », soit le grade d’aspirant membre.

Pour des raisons obscures, il a ensuite échoué à obtenir ses patches de membre en règle de la bande et fut privé de tout statut officiel au sein des Hells.

Soupçonné de tremper dans le trafic de stupéfiants, ce grand gaillard aux nombreux tatouages était surtout connu des tribunaux en raison de ses quatre condamnations pour avoir proféré des menaces et de deux autres pour voies de fait.

Le 17 octobre dernier, le trafiquant Gaétan Sévigny, un autre ancien proche des Hells, a été abattu près de sa résidence à Terrebonne.

– Avec la collaboration d’Antoine Lacroix et de Maxime Deland, Agence QMI

♦ Selon une compilation du Journal, il s’agit déjà du 17e meurtre portant la signature du crime organisé de janvier à octobre 2019 dans les seules régions de Montréal, de la couronne nord et de la Montérégie. C’est plus que le bilan des années 2016 et 2017 dans l’ensemble du Québec.

DANGEREUX, LES GYMS...

Outre le meurtre survenu mercredi au World Gym de Brossard, les centres d’entraînement semblent être un lieu de prédilection pour les membres du crime organisé afin de régler leurs comptes.

Au cours des dernières années, Le Journal a compilé plusieurs assauts à survenir devant un gym.

Le plus récent dans la liste a eu lieu il y a un peu plus d’une semaine, quand le mafioso Andrew Scoppa s’entraînait au gymnase Fusion X à Pierrefonds.

Cet assassinat a beaucoup de similitudes avec celui de Lorenzo Giordano, un homme fort du clan Rizzuto abattu en plein jour dans le stationnement du Carrefour Multisports de Laval où il s’entraînait, le 1er mars 2016.

Dans la même ville, le prêteur usuraire lié à la pègre irlandaise John McKenzie a été blessé par balle en juin 2018 alors qu’il sortait du gym Extrême Évolution, situé près de l’autoroute 440.

Trois Montréalais font face à des accusations de meurtre prémédité pour avoir usé de la même technique en mars dernier et avoir tué à sa sortie d’un centre d’entraînement un membre des Hells Angels du chapitre de Niagara, Michael Deabaitua-Schulde.