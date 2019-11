Anouk Meunier et Daniel Melançon dévoilent une photo de leur bébé!

Anouk Meunier et Daniel Melançon ont accueilli leur premier enfant!

Les deux nouveaux parents en ont fait l'annonce, jeudi après-midi, sur les réseaux sociaux.

«On est émus. On est comblés. On est fous de lui. Maintenant nous trois pour la vie», a écrit la nouvelle maman sur Instagram.

On ignore pour l’instant la date de naissance du poupon et son prénom.

Anouk Meunier et Daniel Melançon avaient annoncé, en juillet dernier, qu'ils attendaient un enfant.

«BEN VOYONS!!!!!! Qu’est-ce qui s’est passé là??!?!?!?», avait écrit avec humour l'animatrice pour dévoiler cette grande nouvelle.

«Depuis quelques semaines déjà, on vit la plus belle histoire du monde! Et je suis tellement fébrile de la partager avec vous aujourd’hui !!!», avait-elle ajouter pour accompagner quelques photos publiées sur Instagram.

Les amoureux sont en couple depuis maintenant neuf ans.