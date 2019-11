Arrêtés pour s’être échangés des histoires et des images de pornographie juvénile

Un homme et une femme qui auraient fait connaissance sur un site de rencontres et qui se seraient échangés des écrits renfermant de la pornographie juvénile et des images de même nature ont été arrêtés par les policiers, mercredi, à Contrecoeur et Sainte-Adèle.

Jean-François Allard, 38 ans et Isabelle Gagnon, 50 ans, ont respectivement comparu au palais de justice de Sorel et à Saint-Jérôme, où des accusations de production, possession, distribution de pornographie juvénile ont été portées contre eux.

Selon nos informations, les deux accusés se seraient connus sur un site de rencontres pour adultes, mais ne se seraient jamais rencontrés en personne.

Toutefois, ils auraient eux-mêmes composé des textes renfermant des passages de pornographie juvénile, qu’ils se seraient ensuite envoyés. Ils auraient également échangé des images de pornographie juvénile.

«Les gens doivent savoir que ça constitue de la production de pornographie juvénile lorsqu’on rédige nous-mêmes un texte ou une histoire qui comporte des passages à connotation sexuelle impliquant des enfants, a indiqué la sergente Ingrid Asselin, porte-parole de la Sûreté du Québec. Et lorsqu’on l’envoie ces écrits à des gens, ça devient de la distribution de pornographie juvénile, même si aucune image n’accompagne l’histoire en question.»

Les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué des perquisitions au domicile des deux accusés, où du matériel informatique a été saisi pour être analysé.