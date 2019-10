Bombardier annonce des revenus de 3,7 G$

Bombardier a annoncé jeudi des revenus de 3,7 milliards $ au troisième trimestre de 2019 ainsi qu’une croissance interne de 8 %.

Les revenus consolidés de Bombardier pour le troisième trimestre ont été de 3,7 milliards $, représentant une croissance interne de 8 % sur ceux du trimestre correspondant de l'exercice précédent s'expliquant principalement par une composition favorable des livraisons de grands avions d'affaires et par les progrès réalisés à l'égard des projets de transport sur rail.

Le rythme soutenu des commandes s'est maintenu au cours du trimestre, et l'entreprise a présenté de solides carnets de commandes à la fois pour Transport et pour les avions d'affaires, lesquels totalisaient respectivement 35,1 milliards $ et 15,3 milliards $.

«Nous continuons de progresser dans notre redressement, a dit Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Chez Aviation, la récente certification de nos nouveaux avions Global 5500 et Global 6500 et les performances exceptionnelles de notre avion Global 7500 en service mettent en lumière la force de nos activités liées aux avions d'affaires. La situation de Transport se rétablit. Nous progressons continuellement dans le cadre de nos projets en redressement, ce qui nous donne confiance en notre capacité de générer de plus solides résultats financiers.»