Les analystes de «La Joute» n’ont pas trouvé beaucoup de circonstances atténuantes aux médecins de famille qui vont recevoir jusqu’à 2100 dollars en prime de formation après un voyage en Thaïlande.

«Ça me met en beau maudit! Habituellement je m’emploie à défendre les médecins sur bien des fronts (...) mais ça, c’est indéfendable», a lancé Jonathan Trudeau.

«Comment peut-on justifier qu’une association québécoise donne une formation à l’étranger et que les dépenses soient remboursées?»

L’analyste a précisé qu’il ne critiquait pas le fait que des médecins puissent aller à l’étranger pour acquérir de l’expertise, mais pas dans ces circonstances.

«C’est horrible en terme de relations publiques», a dit de son côté Emmanuelle Latraverse.

«Ce qui vient ajouter l’insulte à l’injure, c’est quand on regarde la liste des cours (...) On a organisé un voyage en Thaïlande et là on a trouvé six heures d’espèces de formations et conférences pour justifier de passer ça sur le bras. C’est ça qui choque les gens.»

