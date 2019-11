Halloween: Châteauguay ne veut pas de chaos deux soirs de suite

L’Halloween se dessine sous le signe de la confusion pour certains parents, puisque toutes les municipalités n’ont pas reporté l’évènement.

C’est le cas à Châteauguay, où on a décidé de maintenir la soirée d’Halloween, alors que les municipalités situées autour l’ont reportée à vendredi.

«Nous avons analysé l’ensemble de la situation. Notre chef de police qui a déjà vécu l’expérience de reporter l’Halloween, nous a dit que c’était le chaos deux soirs de suite, car les gens étaient mélangés» a expliqué le maire de Châteauguay Pierre-Paul Routhier.

«Au niveau de la police, c’est préférable que ça soit la journée du 31, notre directrice générale l’a recommandé, et on a aussi fait une analyse avec l’organisme Hydro-Météo et qui nous a informés selon les planifications météo que les pluies abondantes vont commencer à 20h. Aujourd’hui c’est une température clémente et formidable, alors que demain ce sera des vents violents et il fera froid», assure le maire.

Il assure qu’il ne veut pas juger les décisions par les autres villes qu’il n’en a «rien à foutre. Ce qu’on fait c’est qu’on maintient l’Halloween à la journée où elle était prévue.»

Il considère que la sécurité des enfants n’est pas affectée, malgré la mauvaise météo annoncée.

Du jamais-vu

«Ça fait six ans que je suis élue et je n’avais pas vu un sujet aussi chaud», a expliqué de son côté la mairesse de Mercier Lise Michaud. On n’a jamais reçu autant de courriels et messages de citoyens. Comme on est à l’écoute des citoyens, on s’est dit: ''ce qu’on peut faire on va le faire''.»

L’administration de Châteauguay a indiqué à ses citoyens mécontents qu’ils n’avaient qu’à aller passer l’Halloween à Mercier s’ils n’étaient pas satisfaits.

Les citoyens de Mercier eux craignent de manquer de bonbons si les citoyens de Châteauguay débarquent vendredi.

