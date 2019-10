Halloween: Québec et Lévis maintiennent les festivités ce soir

Malgré les mauvaises conditions météorologiques prévues ce jeudi soir, les Villes de Québec et de Lévis maintiennent les festivités de l’Halloween.

«En cette journée de l’Halloween, la sécurité publique de la Ville de Québec confirme que la fête se déroulera comme prévu aujourd’hui», peut-on lire dans un communiqué de presse rendu public jeudi matin par la municipalité.

À LIRE ÉGALEMENT

«Nos enfants sont dans la ouate pas à peu près»

Report de l’Halloween: le gouvernement s’en remet aux parents

Montréal et plusieurs autres municipalités reportent l’Halloween

Alors qu’une pluie abondante est attendue, la municipalité réitère que la décision de laisser les enfants participer ou non à la fête revient aux adultes. «Rappelons qu’à cette période de l’année, la noirceur arrive vite et la pluie réduit la visibilité des conducteurs», prévient-t-on en énumérant diverses consignes de sécurité.

À Lévis

De son côté, la Ville de Lévis a également émis un communiqué jeudi matin pour «(appeler) au bon jugement et à la vigilance en cette soirée de festivités. Les piétons et les automobilistes sont invités à redoubler de prudence lors du porte-à-porte pour la cueillette des friandises».

On y indique que les policiers vont patrouiller les rues du territoire entre 15h30 et 22h30 pour assurer la sécurité des participants à la fête. Les pompiers de la municipalité seront également présents pour soutenir leurs collègues et pour distribuer des friandises et des bracelets réfléchissants aux jeunes.

Lévis a également tenu à rappeler certains conseils de sécurité comme ceux de porter des vêtements de couleur claires avec bandes réfléchissantes afin d’être plus visible, de porter des vêtements courts pour ne pas trébucher et d’éviter de porter un masque.

Le mauvais temps a forcé une quarantaine de municipalités au Québec à «reporter» la fête de l’Halloween à vendredi.