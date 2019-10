Il faut «quelqu’un pour mettre le poing sur la table»

Mario Dumont est d’avis que c’est le moment ou jamais pour Justin Trudeau de se nommer un lieutenant politique au Québec. Et si le premier ministre n’en a pas eu pendant son premier mandat, l’analyste politique estime qu’il s’agit là d’une erreur.

Justin Trudeau s’était justifié par le passé en avançant qu’il était lui-même député de Papineau, une circonscription québécoise, une affirmation à laquelle Mario Dumont apporte un bémol. «Peu importe sa circonscription, le premier ministre a un devoir pancanadien, envers l’ensemble du pays», précise-t-il.

Pourtant, d’autres premiers ministres n’ont pas hésité à nommer des ambassadeurs au Québec. Jean Lapierre a été le lieutenant de Paul Martin, lui-même élu au Québec, tandis que Stephen Harper a pu compter sur Denis Lebel pendant ses années au pouvoir.

«Au Québec, on savait à qui se référer. Si on voulait aller en haut lieu, pour un dossier crucial, on savait que quelqu’un avait l’oreille de Stephen Harper pour ce qui était des affaires du Québec.»

Par le passé, il y avait quelqu’un pour «mettre le poing sur la table du Conseil des ministres» quand il y avait un dossier crucial pour le Québec qui était discuté, rappelle l’analyste.

Mario Dumont insiste : le rôle du lieutenant politique est de la première importance. C’est celui ou celle qui défendra les dossiers du Québec à Ottawa, mais aussi expliquera les décisions du gouvernement fédéral au Québec.

Que Justin Trudeau n’ait toujours pas nommé personne pour occuper ces fonctions est inquiétant. «Pourtant, il a dans son équipe quelques personnes qui seraient tout à fait habilitées à jouer ce rôle et qui ferait que le Québec soit mieux servi», assure Mario Dumont.

