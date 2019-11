Il lui fait la grande demande devant la «Kiss Cam» des Remparts

Un moment tout spécial est survenu vendredi dernier en plein match des Remparts de Québec, alors que la traditionnelle «Kiss Cam» a capté en direct une demande en mariage d’un partisan à sa conjointe.

La «Kiss Cam» est une pratique courante dans les matchs sportifs où certains couples, filmés en direct, sont invités à s’embrasser devant la caméra. L’image est alors projetée sur les écrans géants.

Comme une sortie familiale était prévue au match des Remparts, Pierre-Paul Boucher a profité de l’occasion pour demander la main de sa conjointe, Valérie Tremblay, avec qui il partage sa vie depuis deux ans.Le grand romantique avait préalablement contacté l’équipe du Centre Vidéotron pour organiser le tout, mais n’avait pas eu de confirmation que son souhait pourrait se réaliser.

Contactée par le journaldequebec.com, Valérie Tremblay raconte que son conjoint lui avait parlé à la blague qu’il prévoyait lui faire la grande demande durant le match, mais qu’elle ne croyait pas qu’il était sérieux.

Finalement, la «Kiss Cam» s’est bien braquée sur le couple, et «Pepe» a mis le genou au sol pour demander la main de sa douce devant les 7212 partisans réunis au Centre Vidéotron.

«Quand j’ai vu qu’il se mettait à genoux, j’ai compris qu’il ne m’avait pas niaisée et que c’était vraiment sérieux. J’ai dit: “Tu n’as pas fait ça pour vrai!”, suivi d’un “Tu l’as vraiment fait pour vrai!” Je ne me rappelle vraiment de rien d’autre que de ses yeux brillants et de son sourire parfait», relate la future mariée.

Dans l'extrait vidéo, on peut également apercevoir le garçon de Valérie Tremblay, Alexis, visiblement heureux et excité par les événements.

La vidéo de la «Kiss Cam» restera un souvenir très précieux pour le couple, qui prévoit d’ailleurs la diffuser durant son mariage.