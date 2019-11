Le plein de bonbons malgré l’averse

Fantômes, princesses et superhéros ont bravé la pluie battante et les recommandations de plusieurs villes de reporter la collecte annuelle de bonbons à vendredi pour célébrer l’Halloween le 31 octobre.

«Les enfants voulaient vraiment venir. On va faire les deux soirs», a lancé Nicolas Fortin, 34 ans, qui accompagnait son garçon et sa fille.

Mercredi, une quarantaine de villes ont repoussé la fête de l’Halloween à ce soir pour «des raisons de sécurité», créant beaucoup de confusion, alimentant les débats et ayant des échos jusqu’à l’Assemblée nationale.

Les prévisions météorologiques laissaient présager de forts vents pouvant atteindre 90 km/h et de 50 à 80 mm de pluie sur le Québec.

Or, outre les cordes qui se sont mises à tomber après 19 h 30, il y avait peu ou pas de rafales, a pu constater Le Journal. Les vents doivent souffler encore vendredi.

Les conditions ont donc somme toute été respectables pour la collecte de bonbons des tout-petits. Des courageux qui effectuaient du porte-à-porte dans le quartier Saint-Henri à Montréal ont même éclaté de rire lorsqu’ils ont été questionnés sur les conditions météo.

«L’Halloween, c’est le 31. Quand on était jeunes, on la passait sous la neige et la pluie, s’est quant à elle remémorée Ophélie Proulx-Giraldeau­­­, 22 ans, déguisée en Mona Lisa pour remettre des friandises, avec ses amis. On trouve ça bizarre, la décision de la mairesse [Valérie Plante].»

«Revenez demain»

Des affiches ornaient toutefois des maisons du coin, indiquant de revenir demain [vendredi].

Au sud de l’île, l’arrondissement de Verdun a tout de même été endiablé toute la soirée.

Des centaines de personnes ont scruté les rues et les ruelles décorées, sans tenir compte de l’averse. Pour ces résidents, pas question d’attendre. Fumée d’ambiance, musique folklorique et costumes de toutes sortes ont accueilli les enfants qui sont venus récolter leur dû.

«On est contents et surpris de la réponse des gens», a confié Robin Tremblay, un citoyen.

Que l’Halloween se tienne jeudi ou vendredi, les forces policières sont prêtes à assurer la sécurité des bambins, a indiqué jeudi la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Par ailleurs, à Rouyn-Noranda, en Abitibi, la soirée de l’Halloween se déroulerait toujours le samedi le plus rapproché du 31 octobre, depuis 1996. De jeudi à vendredi, on annonçait d’ailleurs entre 15 à 25 cm de neige.

– Avec Vincent Larin, Agence QMI