Le tri bientôt surveillé par le privé

Québec étudie sérieusement la possibilité d’enlever la gestion des centres de tri aux municipalités pour la confier au privé.

Le ministre de l’Environnement Benoit Charette vient de recevoir cette recommandation du comité d’action pour la modernisation de l’industrie de la récupération du recyclage et des annonces sont attendues cet automne, selon nos informations.

Selon différentes sources, dont certaines gouvernementales, le ministre serait «assez confortable» et «ouvert» à cette proposition d’autant que cette recommandation était unanime des membres du comité composé de représentant des villes, des entreprises de même que Recyc-Québec et la Fondation David Suzuki. La décision sera toutefois prise par le gouvernement sur recommandation du ministre.

Cette modification, qualifiée « d’ambitieuse » selon divers intervenants impliqués dans le dossier, pourrait être le plus grand changement dans notre système de recyclage depuis sa création en 1989.

Elle vise à apporter des solutions à la crise du recyclage qui sévit depuis que la Chine a considérablement resserré son marché. Depuis les prix des matières recyclables ont chuté et nos centres de tri sont pris à la gorge. Notre Bureau d’enquête révélait d’ailleurs en septembre dernier à quel point le système actuel fonctionne mal et la qualité des matières récupérées est médiocre dans certains centres.

Le comité d’action chargé de trouver des solutions a évalué la possibilité que ce soit les citoyens qui séparent eux-mêmes les matières dans un bac divisé, mais il s’est finalement ravisé. «Certains ne voulaient pas retourner en arrière à l’âge des dinosaures même si c’était une bonne idée», nous dit une source.

Responsabilité aux entreprises

La solution suggérée sera plutôt faire reposer la responsabilité de la gestion des matières qui se retrouvent dans le bac sur les épaules des entreprises qui ont d’abord mis ces emballages sur le marché. Cela se fait déjà en Colombie-Britannique.

Actuellement, les producteurs d’emballages comme Cascades, Métro et Transcontinental financent les centres de tri, en cotisant à Éco Entreprises Québec (EEQ), qui remet ensuite l’argent aux municipalités. S’il y a des profits, ce sont les centres de tri et les municipalités qui en bénéficient.

Selon la nouvelle formule de responsabilité élargie aux producteurs (REP) ce ne sont plus les municipalités qui accorderaient les contrats aux centres de tri, mais les producteurs eux-mêmes par l’entreprise d’un organisme de gestion.

Selon nos sources, Éco-entreprise Québec pourrait jouer ce rôle. Cet organisme veillerait sur la performance des centres de tri et surveillerait où les matières recyclables aboutissent. Si l’un d’eux ne se montre pas à la hauteur, l’organisme pourrait faire un appel d’offres pour qu’un nouveau centre de tri ouvre dans la région.

Les entreprises auraient ainsi un pouvoir de « vie ou de mort » sur le centre de tri, dit une source.

De son côté, le centre de tri pourrait décider de conserver les matières récupérées pour les vendre, tenter de faire un profit et en assumer seul les risques. Ou alors il les vend à l’organisme de gestion aux prix fixés par cette dernière, qui pourra essayer d’aller chercher des profits supplémentaires. C’est du moins, les scénarios sur lesquels le ministre se penchera.

Peu d’impacts sur le citoyen

Les villes ne seront pas totalement exclues puisqu’elles pourront conserver la gestion de la collecte sélective dans les rues et les autres services de proximité aux citoyens.

Pour le citoyen, ça ne changerait pas, ce n’est pas ce qui est envisagé», nous confie une source gouvernementale.

«Il y a bien des villes qui ont vraiment hâte de ne plus s’occuper des centres de tri», précise une autre source.

Selon plusieurs experts, la responsabilité élargie aux producteurs les influence davantage à concevoir des emballages recyclables et à développer des débouchés permettant de revaloriser les matières recyclées et même la réutiliser eux-mêmes.

Avant

Les entreprises financent la récupération en payant des redevances par tonne de plastique, papier, verre, etc. qu’elles produisent.

Les villes donnent les contrats pour la collecte des bacs et le tri des matières recyclables.

Les profits (et parfois les pertes) de la vente du papier, du plastique et autres sont partagés entre le centre de tri et la municipalité.

Après

Les entreprises, réunies dans un comité de gestion, donnent les contrats de tri. Les municipalités peuvent continuer le ramassage de bacs si elles le veulent.

Ce même comité d’entreprises surveille la performance des centres de tri et s’assure que les matières recyclables ne finissent pas à l’enfouissement.

Les profits et les pertes iraient soit au centre de tri, s’ils veulent vendre eux-mêmes les matières, ou aux producteurs d’emballages.