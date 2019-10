Les suites au cinéma, toujours un gage de succès?

Produire la suite ou une nouvelle version d’un film bien connu est-il gage de succès ? La question est posée alors que prend l’affiche le nouveau chapitre de la saga «Terminator».

«C’est sécuritaire pour les investisseurs qui mettent de l’argent dans ces films-là, a dit Vincent Guzzo, président des Cinémas Guzzo. C’est quelque chose qu’on connait. On sait que normalement, une suite va faire 75 % des recettes de la version originale.»

De plus, ce sixième film de l’univers «Terminator» ramène au grand écran l’actrice Linda Hamilton, qui incarne Sarah Connor, l’héroïne des deux premiers films sortis en 1984 et en 1991.

• À lire aussi: «Terminator: sombre destin»: aussi bon qu’il est mauvais...

Le film précédent de cette série, «Terminator Genisys» a connu assez de succès, notamment à l’international, pour justifier la production de ce nouveau film réalisé avec un budget de 185 millions de dollars.

Jusqu’ici en 2019, le haut du palmarès des films ayant obtenu les meilleures recettes à travers le monde est presque exclusivement composé de films qui sont une suite ou une nouvelle version d’un film à succès.

1- Avengers: Phase finale (v.f. de Avengers: Endgame)

2- Le roi lion (v.f. de The Lion King)

3- Spider-Man: Loin des siens (v.f. de Spider-Man: Far From Home)

4- Capitaine Marvel (v.f. de Captain Marvel)

5- Histoire de jouets 4 (v.f. de Toy Story 4)

De plus, on s’attend à ce que la suite de «La reine des neiges» et le neuvième épisode de la saga «Star Wars» obtiennent énormément de succès avant la fin de l’année.