L’Halloween reportée cause la confusion chez des parents

Non, ce n’est pas un poisson d’avril. Bon nombre de municipalités ont bel et bien reporté l’Halloween à vendredi, en raison des prévisions météo, créant la confusion chez des parents.

C’est la première fois qu’autant de villes québécoises (une quarantaine au moment d’écrire ces lignes – voir la liste ci-contre) choisissent de changer la date de la grande collecte de bonbons. La météo forcera la fête à se scinder en deux jours, soit jeudi soir et vendredi, le 1er novembre.

À LIRE ÉGALEMENT

Le report de l’Halloween était nécessaire, dit la mairesse de Sainte-Julie

«Nos enfants sont dans la ouate pas à peu près»

Halloween reportée: «C’est juste de la pluie, c’est rien»

«Ça pourrait être l’Halloween la plus pluvieuse jamais vécue», a soutenu Antoine Petit, météorologue chez Environnement Canada.

Avis météo: j’invite les petits et grands Montréalais.e.s à passer l’#Halloween vendredi en raison de la pluie et des vents violents annoncés demain. Nos services seront au rendez-vous, et faites preuve de prudence comme à l’habitude. Bonne cueillette de bonbons! #polmtl pic.twitter.com/B0CKoP7mu0 — Valérie Plante (@Val_Plante) October 30, 2019

«J’invite les Montréalaises et les Montréalais, petits et grands, à passer l’Halloween vendredi en raison de la pluie et des vents violents annoncés demain [jeudi]. Nos services seront au rendez-vous, et faites preuve de prudence comme à l’habitude », a écrit mercredi sur les réseaux sociaux la mairesse de Montréal, Valérie Plante, emboîtant le pas aux autres municipalités qui en avaient fait l’annonce plus tôt.

Pas l’unanimité

Cette décision de reporter la quête de friandises n’a toutefois pas fait l’unanimité.

Des parents dont les plans chamboulés signifiaient l’annulation totale de la soirée pour leurs petits étaient mécontents.

«Je fais quoi avec ma réservation et mon p’tit loup qui veut passer l’Halloween ? » a déploré Fanny Lefort, une mère de 34 ans qui doit partir en voyage familial au Massachusetts vendredi.

«C’est vraiment weird. Depuis quand une fête est reportée ?» s’est-elle questionnée, en entrevue avec Le Journal.

Pour une autre mère de famille, Priscilla Taiocchi, pas question de changer ses plans.

«Des gens donneront quand même des bonbons à Montréal [ce] soir. On va passer, et on aura ce qu’on aura», a-t-elle dit, précisant qu’elle a des engagements avec son conjoint et ses deux filles, en dehors de Montréal, vendredi.

Si certains parents sont contrariés, d’autres ont manifesté leur appui à cette décision, sur les réseaux sociaux.

«Merci de reporter pour la sécurité des enfants», a écrit une internaute sur la page Facebook de la Ville de Montréal.

Ils se buteront toutefois à quelques portes closes vendredi, des citoyens frustrés ayant juré de ne pas ouvrir leur porte aux enfants.

Conditions exécrables

Le météorologue Gilles Brien affirme qu’il est dans l’air du temps de rehausser les mesures de sécurité et de diminuer les risques.

«Avec les prévisions météorologiques et la visibilité réduite, ce ne sont vraiment pas des conditions propices pour être dehors avec des enfants», a-t-il réagi.

Quelques municipalités ont laissé le libre choix aux parents. Dans de tels cas, les policiers assurent une présence accrue les deux soirs, a-t-on noté.

Selon Environnement Canada, le mois qui vient de passer a été plus chaud que les normales de saison. Aucun mois d’octobre n’a généré autant de précipitations depuis 1941. En date de mercredi, 198,4 mm de pluie étaient tombés.