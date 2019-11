Olivier Bolduc se dissocie d’Extinction Rébellion

Le nouveau candidat solidaire dans Jean-Talon, Olivier Bolduc, nie être membre d’Extinction Rébellion, dont la section québécoise promet de perturber le conseil général spécial de la Coalition avenir Québec, samedi.

Sur la page Facebook «Québec, ville résiliente», M. Bolduc, qui participait dernièrement à une activité de réflexion sur l'urbanisation en période de crise climatique, était pourtant présenté en tant que «membre d'Accès transports viables et de la Ligue des droits et libertés (Section de Québec) et plus récemment Extinction Rébellion Ville de Québec».

«Non, je ne suis pas membre d’Extinction Rébellion Ville de Québec», a assuré M. Bolduc, lorsque questionné à ce sujet par notre Bureau parlementaire.

Quelques minutes plus tard, la mention l’associant à Extinction Rébellion (XR) avait été retirée de Facebook.

Il ne se cache toutefois pas d’avoir assisté à une manifestation d’XR devant l’hôtel de ville de Québec, le 26 août dernier. «Je les connais, je sais c’est qui, mais je ne suis pas membre», a insisté M. Bolduc, qui a causé la surprise en remportant l’investiture solidaire dans Jean-Talon, mercredi soir.

Le mouvement Extinction Rébellion est plus connu au Québec depuis que trois de ses activistes ont lourdement perturbé la circulation en grimpant dans la structure du pont Jacques-Cartier, à Montréal, le 8 octobre dernier. M. Bolduc avait d’ailleurs relayé, cette journée-là, un article à propos de l’incident.

Manifestation samedi

Extinction Rébellion, qui compte une cinquantaine de membres dans la Capitale-Nationale, promet par ailleurs de perturber le conseil général spécial de la Coalition avenir Québec, samedi prochain.

«Si le gouvernement caquiste perturbe le climat avec ses projets, alors perturbons leur conseil général», résume l’invitation de la cellule du mouvement à Québec qui circule sur les réseaux sociaux.

Pour ce qui est du nombre de manifestants attendus, l’une des organisatrices contactée par Le Journal, Camille Poirot, a diminué les attentes en expliquant que l’événement a été organisé «un peu à la dernière minute», puisqu’ils ont appris seulement mercredi que la CAQ célébrerait son 1er anniversaire au pouvoir ce weekend, au Patro Roc-Amadour, dans le comté de Jean-Lesage.

«Pourquoi pas fêter leur inaction», suggère Mme Poirot, qui promet d’arriver tôt sur place, afin d’accueillir et de rencontrer les élus qui y seront, dont le premier ministre.