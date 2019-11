Projet de loi déposé pour l’abandon du changement d’heure en Colombie-Britannique

Le gouvernement néo-démocrate de la Colombie-Britannique a déposé jeudi un projet de loi pour mettre fin au changement d’heure, souhaitant ainsi que l’heure avancée demeure en vigueur à l’année.

Cette décision découle d’une consultation tenue dans cette province en juillet. Près de 93 % des répondants de cette avaient exprimé leur appui à une telle modification.

«Les Britanno-Colombiens ont dit haut et fort qu'ils voulaient mettre fin à la pratique de changer nos horloges deux fois par an et notre gouvernement prend des mesures», a déclaré le premier ministre John Horgan, dans un communiqué.

L’administration néo-démocrate a soutenu que «le passage à l’heure d'été toute l'année devrait entrer en vigueur à un moment qui maintient l'alignement sur Washington, l'Oregon, la Californie et le Yukon, qui sont tous en train de créer ou de promulguer des lois similaires».

M. Horgan a précisé que l’idée n’était pas de changer dès cette fin de semaine, mais de se donner les moyens de le faire rapidement et en même temps que les États américains ci-haut cités. Ces derniers doivent d’ailleurs obtenir autorisation du Congrès américain, qui en a la compétence. La demande a été faite en ce sens plus tôt cette année.

Rappelons qu’à 2 h, dans la nuit du samedi au dimanche 3 novembre 2019, on reviendra à l'heure normale de l'Est en reculant les montres et horloges d'une heure.