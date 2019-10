Rappel de fromages Bergeron en raison de la Salmonella

Du fromage de la marque Fromagerie Bergeron fait l’objet d’un rappel, car les produits pourraient avoir été contaminés par la bactérie Salmonella.

Les produits visés par le rappel sont les fromages «Brins de Gouda» et «Le Populaire» distribué au Québec, mais aussi en Ontario.

Il s’agit de:

- «Brins de Gouda», vendu au format 100g et portant le numéro «CUP 0 62036 10100 7» et le code «Meilleur avant: 2019 NO 06 - LOT: 19-1763»;

- «Brins de Gouda», vendu au format 200g et portant le numéro «CUP 0 62036 10200 4» et le code «Meilleur avant: 2019 NO 06 - LOT: 19-1763»;

- «Brins de Gouda», vendu au format 180g et portant le numéro «CUP 0 62036 02060 5» et le code «Meilleur avant: 2019 NO 06 - LOT: 19-1763»;

- «Brins de Gouda», vendu au format 230g et portant le numéro «CUP 0 62036 10230 1» et le code «Meilleur avant: 2019 NO 06 - LOT: 19-1763»;

- «Brins de Gouda», vendu au format 300g et portant le numéro «CUP 0 62036 10300 1» et le code «Meilleur avant: 2019 NO 06 - LOT: 19-1763»;

- «Brins de Gouda», vendu au format 340g et portant le numéro «CUP 0 62036 10340 7» et le code «Meilleur avant: 2019 NO 06 LOT: 19-1764»;

- «Brins de Gouda», vendu au format 600g et portant le numéro «CUP 0 62036 10600 2» et les codes «Meilleur avant: 2019 NO 06 LOT: 19-1764» et «Meilleur avant : 2019 NO 12 - LOT: 19-1764»;

- «Brins de Gouda», vendu au format 2,5 kg et portant le code «Meilleur avant: 2019 NO 06 LOT: 19-1764»;

- «Brins de Gouda poutine fraîche», vendu au format 2,5 kg et portant le code «Meilleur avant: 2019 NO 06 LOT: 19-1764»;

- «Le populaire», vendu au format 200g et portant le numéro «CUP 0 62036 20200 1» et le code «LOT: 19-1763 MEILLEUR AVANT 2020JA21»;

- «Le populaire», vendu au format 285g et portant le numéro «CUP 0 62036 20336 7» et le code «LOT: 19-1763 MEILLEUR AVANT 2020JA21»;

- «Le populaire», vendu au format 340g et portant le numéro «CUP 0 62036 20340 4» et le code «LOT: 19-1763 MEILLEUR AVANT 2020JA21»;

- «Le populaire», vendu au format 675g et portant le numéro «CUP 0 62036 00745 3» et le code «LOT: 19-1763 MEILLEUR AVANT 2020JA21»;

- «Le populaire», vendu au format 2kg et portant le numéro «CUP 0 62036 22000 5» et le code «LOT: 19-1763 MEILLEUR AVANT 2020JA21».

Les personnes en possession de ces produits sont invitées à les jeter ou à les retourner en magasin.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) précise que les aliments contaminés par la bactérie Salmonella peuvent entraîner plusieurs problèmes de santé, dont la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée.

L’ACIA souligne qu’aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.