SNC-Lavalin déclare un résultat net de 2,8 G$

La Société a déclaré un résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin en vertu des IFRS de 2,8 milliards $ (15,70 $ par action après dilution) pour le troisième trimestre de 2019, comparativement à 120,7 millions $ (0,69 $ par action après dilution) pour la période correspondante de 2018.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de SNC-Lavalin pour le troisième trimestre de 2019 comprend un gain net de 2,6 milliards $ (14,74 $ par action après dilution) provenant de la cession d'une participation de 10,01 % dans l'Autoroute 407 ETR.

Le troisième trimestre de 2019 comportait également une charge attribuable à l'amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises de 32,8 millions $ (après impôts) et des coûts de restructuration de 15,2 millions $ (après impôts).

«Au cours des derniers mois, M. Edwards a agi rapidement et de façon décisive pour élaborer une approche prospective et une nouvelle orientation stratégique pour la Société, s'appuyant sur ses dizaines d'années d'expérience dans la réalisation de projets d'ingénierie complexes partout dans le monde, sur les commentaires de hauts dirigeants et sur les considérations des actionnaires, a déclaré Kevin Lynch, président du conseil d'administration de SNC-Lavalin. SNC-Lavalin dispose maintenant d'une voie toute tracée, fondée sur l'obtention de résultats et axée stratégiquement sur la croissance durable», dit le communiqué.

