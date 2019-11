Suzane Landry quitte le Groupe TVA

La directrice principale chaînes et programmation de Groupe TVA, Suzane Landry, a annoncé son départ jeudi.

Mme Landry aura été à l’emploi de Groupe TVA pendant 13 ans.

Dans un mot partagé sur son profil LinkedIn, Mme Landry précise qu’elle a déjà d’autres plans professionnels en vue, lesquels seront communiqués incessamment.

«Après 13 belles années à Groupe TVA, dont six à la direction de la programmation et des chaînes, je vous annonce que je quitte mes fonctions aujourd’hui pour relever un nouveau défi que je vous annoncerai bientôt», a-t-elle indiqué.

«Je salue et remercie mes collègues et amis de TVA, des gens exceptionnels avec qui j’ai réalisé de grandes choses. Je pars avec un grand sentiment de fierté du travail accompli. En terminant, je tiens à remercier sincèrement France Lauzière, TVA et Québecor pour m’avoir fait confiance tout au long de ma carrière au sein de l’organisation», a-t-elle ajouté.