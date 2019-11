«Terminator: sombre destin»: aussi bon qu’il est mauvais...

Globalement satisfaisant pour les inconditionnels, le nouveau «Terminator» exige néanmoins un oubli de toute forme de logique.

Les premières minutes ramènent au «bon vieux temps», celui de Sarah Connor (Linda Hamilton) qui parle de la fin du monde à des psychiatres, scène vue dans le deuxième volet de la populaire franchise (et oui, le son est pourri, mais cela semble fait exprès). Les célèbres notes de musique résonnent enfin et c’est parti.

La présence de James Cameron à la production - sa première participation depuis «Terminator 2: le jugement dernier» en 1991 - garantit un respect du canon de la franchise à tous les niveaux, tant scénaristique que visuel.

L’humain, en l’occurrence l’humaine, Grace (Mackenzie Davis), arrive dans le présent en mauvais état, le nouveau Terminator, le Rev-9 (Gabriel Luna), y débarquant de manière impeccable. L’enjeu est toujours aussi simple et reprend à s’y méprendre le canevas du «Terminator» de 1984: Grace doit protéger Dani (Natalia Reyes) avec l’aide de Sarah Connor et du T-101 (Arnold Schwarzenegger).

Seul changement d’importance, Skynet n’existe pas dans le futur... et vous devrez voir le long métrage de 128 minutes pour savoir pourquoi.

Visuellement, tout rappelle les heures de gloire de la franchise à 1,85 milliard $ US de recettes mondiales aux guichets.

L’exosquelette du T-800 figure en bonne place, de même que les images d’apocalypse (les squelettes humains dévoilés par le ressac notamment). De plus, le redoutable Rev-9 possède, comme le T-1000, la capacité de se métamorphoser en n’importe quel humain.

Les personnages ne déparent pas avec ceux des premier et deuxième volets. Sarah Connor est fidèle à elle-même - toujours aussi pince-sans-rire et brutale -, alors que Dani fait écho à la Sarah effrayée et dépassée par les événements.

La présence de Grace, humaine dont les capacités physiques ont été augmentées technologiquement, vient non seulement souligner à quel point les deux premiers «Terminator» sont des films «féministes» (une rareté à l’époque), mais aussi nous rappeler que la guerre des machines en est une contre les femmes.

C’est dans les scènes d’action, tant les poursuites que les combats, que l’on comprend le choix de Tim Miller («Deadpool») à la réalisation. Hyper léchées, redoutables d’efficacité avec juste ce qu’il faut d’imperfections nostalgiques, elles sont garantes de la satisfaction éprouvée devant ce nouvel opus.

Et le pot, maintenant que les fleurs ont été distribuées. Certains éléments défient toute logique. Pêle-mêle, les questionnements générés par le vieillissement du T-101 et son existence même, le nouveau futur sans Skynet, l’importance de Dani ainsi que la fragilité de Grace après les combats sont évacués à la vitesse qu’il faut au Rev-9 pour se remettre de ses blessures.

Aussi bon qu’il est mauvais - et c’est un compliment -, ce «Terminator: sombre destin» donne des frissons de nostalgie, contente les fans avides de se replonger dans cet univers iconique et fait vivre d’excellents moments, même s’il est moins bon que les deux premiers opus. Ne reste désormais plus qu’à déterminer s’il est meilleur ou pas que le «Terminator 3: la guerre des machines».

Note: 3,5 sur 5