Un «mini Hamelin» en route pour Charles et Geneviève

Le patineur de vitesse Charles Hamelin et la chroniqueuse Geneviève Tardif ont annoncé une belle nouvelle à leurs abonnés, jeudi, sur les réseaux sociaux.

Les deux amoureux vont devenir parents en 2020!

«Notre mini Hamelin est en route. Les 14 dernières semaines ont été vraiment incroyables pour nous. C’est fou comment un petit bout de chou comme ça dans le ventre de mon amour me fait vivre des émotions fortes. 2020 sera une année magique, bébé et mariage avec la femme de ma vie», a écrit Charles Hamelin sur Instagram.

Enceinte de 14 semaines, la chroniqueuse a qualifié sa grossesse de «miracle» dans sa publication.

«Oui oui! On s’est aimé tellement fort qu’un petit miracle grandit maintenant depuis plus de 3 mois dans mon bedon! On avait hâte de vous le dire, on est tellement heureux... je n’en reviens toujours pas de la chance qu’on a et de tous les changements qui se passent dans mon corps», a écrit Geneviève Tardif.

Charles Hamelin et Geneviève Tardif ont officialisé leur relation en juin 2018.

«Ma vie a basculé le jour où j’ai rencontré Charles, et maintenant nous embarquons dans la plus belle des aventures ensemble et je sais qu’il sera le meilleur des papas. Oh! Le mariage aura toujours lieu comme prévu... à part qu’il y aura un ou une invitée de plus et ce sera notre enfant», a conclu la chroniqueuse.

Les deux amoureux sont fiancés depuis juillet dernier.