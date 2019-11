La Ville de Baie-Comeau va mettre aux enchères mercredi prochain le bâtiment qui abritait l’ancienne école secondaire Jean-Paul II pour non-paiement de taxes.

L’école privée avait fermé ses portes en juin 2016.

La vente se déroulera le 6 novembre prochain. Le propriétaire, une compagnie à but non lucratif de Québec, doit plus de 38 000 $ en taxes à la Ville.

La municipalité nord-côtière confirme qu’elle ne deviendra pas propriétaire de l’édifice, même si elle ne trouve pas d'acheteur.