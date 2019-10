Une forêt hantée à Stoneham

Un groupe de citoyens de Stoneham n’a ménagé aucun effort pour faire vivre une expérience inoubliable aux enfants, pour la fête d’Halloween, tandis qu’ils ont recréé une forêt hantée animée qui couvre les terrains arrière de deux résidences.

Sous la thématique des Vikings et des Pirates, la Forêt hantée sera envahie par des sorcières et des «pirates scandinaves», dont certains seront armés jusqu’aux dents, décrivent les organisateurs.

«Il y aura un cimetière, un marché de Vikings et des bateaux de pirates», ajoute l’une des organisatrices, Érika Séguin.

Les petits qui s’y aventureront garderont de mémorables souvenirs, d’autant plus que la portion animation de la forêt est assurée par une équipe de 40 bénévoles.

Après le parcours, les petites familles seront attendues sur le chemin Philip Toosey, qui sera fermé et transformé en kermesse pour l’occasion.

Une vingtaine de kiosques y seront installés, où seront remis les bonbons ainsi que des boissons pour petits et grands. Une troupe de théâtre y fera également de l’animation. Depuis mai la Forêt, dont le parcours fait 365 pieds, a nécessité un énorme travail des 10 organisateurs.

«Nous avons commencé l’organisation en mai dernier. Et dès septembre, nous y avons mis toutes nos fins de semaine, nous ne comptabilisons plus nos heures», lance Mme Séguin en riant.

Il y a plus de 3600 petits sacs de bonbons prêts à donner, emballés il y a un peu plus d’un mois.

«On n’en manquera pas», poursuit l’organisatrice.

Il s’agit de la troisième édition de la Forêt hantée, et l’événement promet de gagner en popularité encore cette année.

«La première année, nous avions accueilli 800 enfants. La seconde, on en a eu 2500. Cette année, on s’attend à accueillir de 3500 à 4000 enfants», calcule Mme Séguin.

En 2017, Mme Séguin et son conjoint venaient d’arriver à Stoneham et ils souhaitaient trouver une façon de souligner l’Halloween de façon originale.

«Nous sommes des tripeux d’Halloween, on voulait faire plaisir aux enfants et redonner à la communauté. Notre but premier était de créer des souvenirs d’enfance, c’est ça, notre paie», explique-t-elle.

C’est mission accomplie et désormais, les organisateurs ont le soutien de près d’une quarantaine de commanditaires.