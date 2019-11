De nombreux travaux compliqueront les déplacements

De nombreux travaux vont compliquer les déplacements, cette fin de semaine, notamment à Brossard sur l’autoroute 10 en direction ouest et sur le pont Samuel-De Champlain, sur le pont Honoré-Mercier et à Montréal dans le secteur de l’échangeur Angrignon.

Pont Honoré-Mercier/ route 138

Le pont Honoré-Mercier, entre Montréal et Kahnawake, sera fermé en direction de la Rive-Sud (route 138 ouest) de vendredi 22 h à dimanche 8 h. En direction de Montréal, la circulation se fera à contresens, une voie par direction.

En raison de cette fermeture, l’entrée de la rue Airlie pour la route 138 ouest sera aussi fermée, selon le même horaire. Un détour est prévu via l’avenue Lafleur et la rue Clément.

Corridor autoroute 10/ pont Samuel-De Champlain

L’autoroute 10 ouest sera complètement fermée entre la sortie 11 (autoroute 30, Vaudreuil-Dorion, Sorel-Tracy) et l’entrée de la route 132 (avant le pont Samuel-De Champlain), de vendredi 23 h à dimanche 5 h.

Un détour est possible via la voie de desserte, sortie pour boulevard Taschereau est, boulevard Lapinière, boulevard Simard et boulevard Marie-Victorin ouest en direction du pont Samuel-De Champlain.

En raison de cette fermeture, l’entrée du boulevard Milan en direction ouest sera aussi fermée, de vendredi 23 h à dimanche 5 h. Même chose pour les entrées du boulevard Taschereau (route 134) qui seront inaccessibles selon le même horaire.

Deux voies sur trois seront fermées sur le pont Samuel-De Champlain, en direction de Montréal, de vendredi 23 h à dimanche midi.

Autoroute 10 (des Cantons-de-l’Est)

Une voie sur trois sera fermée sur l’autoroute 10 est (vers Sherbrooke), entre la fin du pont Samuel-De Champlain et l’entrée de la route 132, de samedi 22 h à lundi 5 h.

De ce fait, la sortie 6 (route 132, boulevard Marie-Victorin, Longueuil, La Prairie) sera fermée selon le même horaire. Un détour est prévu via la sortie 8 pour le boulevard Taschereau est, avenue Auteuil, boulevard Lapinière, autoroute 10 ouest et sortie 6 pour la route 132 est ou ouest.

Autoroute 15

Une voie sur trois sera fermée sur l’autoroute 15 sud, entre l’avenue Atwater et le boulevard Gaétan-Laberge, de vendredi 22 h à lundi 5 h.

De ce fait, la sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge, autoroute 10 ouest/ centre-ville) sera aussi fermée selon le même horaire.

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 sud (vers Île des Sœurs, pont Samuel-De Champlain) sera complètement fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Un détour est prévu via la bretelle pour l’autoroute 15 nord, demi-tour à la sortie 66 (chemin de la Côte-Saint-Luc) et autoroute 15 sud.

Une voie sur deux sera fermée dans la bretelle menant de l’autoroute 15 sud (Décarie) à l’autoroute 15 sud, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Projet Turcot/ secteur Angrignon

Autoroute 20 (du Souvenir)

Deux voies sur trois seront fermées sur l’autoroute 20 ouest, entre le boulevard Angrignon et l’échangeur Saint-Pierre, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

En raison de cette fermeture, l’entrée du boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue sera fermée selon le même horaire. Un détour est prévu via la rue Saint-Jacques/ chemin Avon, boulevard Montréal-Toronto et entrée 1re avenue pour l’autoroute 20 ouest.

Boulevard Angrignon

Le boulevard Angrignon sera fermé entre la rue Saint-Patrick et l’autoroute 20, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Pour la rue Saint-Jacques, un détour est prévu via la rue Saint-Patrick ouest, avenue Dollard/ avenue Saint-Pierre, rue Saint-Jacques/ chemin Avon. Pour l’autoroute 20 est, il faudra passer par la rue Saint-Patrick ouest, puis suivre le détour via la rue Clément, route 138 est et bretelle pour l’autoroute 20 est.

De ce fait, l’entrée du boulevard Angrignon pour l’autoroute 20 est sera aussi inaccessible, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Même chose pour la sortie 65, sur l’autoroute 20 est, qui sera fermée selon le même horaire.

Rue Notre-Dame ouest

La rue Notre-Dame ouest sera fermée, entre l’avenue Dollard et le boulevard Monk, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Pour la rue Notre-Dame ouest, un détour est prévu via le boulevard Monk, rue Saint-Patrick et avenue Dollard/ avenue Saint-Pierre. Pour l’autoroute 20 ouest, il faudra passer via la rue Richmond/ boulevard Montréal-Toronto. Et pour l’autoroute 20 est, le détour se fera sur la rue Saint-Patrick, via la rue Clément, route 138 est et bretelle pour l’autoroute 20 est.

À noter qu’à compter du lundi 4 novembre, le boulevard Angrignon sera complètement rouvert à la circulation (deux voies par direction).

Autoroute 25

À Mascouche, l’autoroute 25 sud sera fermée entre la sortie 30 (chemin Saint-Henri) et l’entrée du chemin Saint-Pierre, de vendredi 23 h à lundi 5 h. Les automobilistes pourront faire un détour via le chemin Saint-Henri, rue Iberville, chemin Saint-Philippe, chemin de la Cabane-Ronde et chemin Saint-Pierre.