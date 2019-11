Tous les membres particuliers de Desjardins ont finalement été touchés par la fuite

4,2 millions de clients chez Desjardins ont été touchés par la fuite de données personnelles annoncée il y a quelques mois et non seulement les 2,9 millions de membres précédemment identifiés.

Il s'agit de «l'ensemble» des membres particuliers de l'entreprise et il n'y aurait «pas plus d'information permettant de savoir s'il y a plus de membres entreprises touchés par cette situation».

L'annonce a été faite par le PDG Guy Cormier lors d'un point de presse, vendredi matin.

Jeudi, la Sûreté du Québec (SQ) a informé Desjardins ce nouveau développement dans l’enquête. Il n'y a toujours qu'un seul suspect ayant travaillé chez Desjardins lié la fuite, selon la SQ.

Depuis le mois de juillet, tous les membres sont protégés par par la Protection membres Desjardins en matière de vol d'identité, gratuitement et sans avoir besoin de s’y inscrire. Guy Cormier a aussi souligné que la protection sera maintenant bonifiée par l’ajout du service de surveillance de crédit d’Equifax à tous les membres.

