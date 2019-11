Garou revisite de grands classiques de Motown

Garou a fait un grand voyage dans le passé en pénétrant au sein de l'univers de la musique Motown pour un nouvel album intitulé «Soul City», maintenant offert.

L'artiste a accepté de revisiter, en studio, des succès popularisés il y a déjà plusieurs décennies par The Temptations, The Supremes, Marvin Gaye et Stevie Wonder, entre autres. Il en a profité pour enregistrer des duos avec Marie-Mai («Ain't No Mountain High Enough») et Aloe Blacc («Money»).

«Cette idée m’excitait complètement, parce que cette musique-là est exceptionnelle et, en même temps, ça me faisait peur parce qu’il s’agissait de s’attaquer à de grands classiques. Très vite, c’est le plaisir, la fête et l’émotion réelle qui se sont imposés», laisse savoir le chanteur dans un communiqué.

Parmi les 13 pièces réinterprétées, on note aussi «Papa Was A Rollin' Stone / War», «Ain't To Proud To Beg» et «I Heard It Through The Grapevine».

La réalisation et les arrangements de l'effort «Soul City» sont signés Alex Finkin.

Garou retrouvera son fauteuil rouge et son poste de coach lors de la prochaine saison de «La Voix» que diffusera TVA en 2020.