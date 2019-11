La CAQ annule un rassemblement en raison de la météo

La Coalition avenir Québec annule son conseil général prévu cette fin de semaine en raison des mauvaises conditions météorologiques qui ont frappé la province vendredi.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a indiqué en mêlée de presse en après-midi que le parti souhaitait que les députés puissent être sur le terrain en support à leurs concitoyens. Près de 1100 militants étaient attendus à cet évènement tenu à l’occasion des huit ans de la création du parti.

Elle a également appelé les Québécois à rester chez eux autant que possible en raison des forts vents qui ont provoqué inondations, pannes de courant et dégâts matériels.

«Je demande aux gens qui sont obligés d’être à l’extérieur ou qui sont pris sur le réseau routier d’être extrêmement prudents. Pour tous ceux qui peuvent rester chez eux, évitez de sortir de chez vous, évitez d’aller sur le réseau routier, laissez passer cette tempête. Évitez les risques inutiles», a déclaré Geneviève Guilbault.

Elle a ajouté qu’il était prévu que les conditions météorologiques reviennent à la normale incessamment.

«L’intensité de ces vents devrait heureusement diminuer en début de soirée à Montréal et progressivement s’estomper pour le reste de la province. On prévoit que tout devrait être stable demain (samedi)», a-t-elle expliqué.

À ses côtés, son collègue de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a assuré que le réseau de distribution d’électricité serait remis sur pieds rapidement à l’exception «des secteurs plus isolés» où cela pourrait prendre quelques jours.

Malgré le nombre important d’abonnés d’Hydro-Québec (HQ) toujours privés de courant (près de 900 000 à 17 h, vendredi), la situation actuelle n’a rien à voir avec la crise du verglas de 1998, a-t-il expliqué.

«[En 1998] c’était les grandes structures et le réseau routier [qui étaient touchées] et qui sont beaucoup plus lourds à rétablir», a indiqué le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles.

Vendredi, en fin d’après-midi, HQ rappelait toujours ses équipes pour remettre en marche le réseau électrique. Pas moins de 1000 monteurs de ligne et 400 équipes étaient déployés à la grandeur de la province, a précisé le ministre Jonatan Julien.