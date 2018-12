La communauté francophone du Yukon sous le choc

La mort de Valérie Théorêt et de sa fille de dix mois sous les griffes d’un grizzly cette semaine dans un secteur isolé du Yukon, a ébranlé la petite communauté francophone de Whitehorse.

«Cette tragédie, cela touche tout le monde. C’est un gros deuil pour notre communauté», a mentionné la directrice générale de l’Association franco-yukonnaise Isabelle Salesse lors d’une entrevue à QUB radio.

Valérie Théorêt était âgée de 37 ans. Comme plusieurs Québécois, elle avait été attirée par les grands espaces du Yukon. Elle y vivait depuis 2005 et avait établi ses racines en y fondant une famille. Elle était connue et appréciée dans cette petite ville, autant du côté francophone qu’anglophone.

«Elle était active dans domaine du plein air et dans le domaine des sports parce qu’elle était coach pour des jeunes de son école où elle était enseignante en immersion française. Valérie était connue par beaucoup de monde au Yukon, et plus précisément à Whitehorse», précisé Isabelle Salesse.

«C’était aussi une artiste. C’est une personne extrêmement souriante et engageante», a-t-elle ajouté.

En congé de maternité, Valérie Théorêt se trouvait avec sa petite fille, Adèle, et son conjoint norvégien Gjermund Roesholt dans un secteur loin de la civilisation près de la frontière avec les Territoires du Nord-Ouest. Le couple y exploitait une ligne de trappe depuis trois ans et devait y passer les trois prochains mois.

La mère et sa fille étaient sorties de leur refuge lorsqu'un grizzly les a attaqués, les tuant toutes les deux, entre 10 h et 15 h, lundi.

C'est le conjoint de Valérie Théorêt qui a découvert les deux corps. L'homme revenait vers la cabane vers 15 h 45 après être allé inspecter ses lignes de trappes lorsqu'il a été attaqué par le grizzly, à une centaine de mètres du refuge.

Gjermund Roesholt a abattu l'ours, avant d'atteindre le refuge, où il a réalisé l’ampleur de la tragédie qui venait de le changer pour toujours.

Probablement un grizzly affamé

Les attaques de grizzlys sont rares, surtout en novembre. Mais le temps clément et la faim ont probablement incité ce grizzly à attaquer, selon le professeur d’écologie de l’Université de l’Alberta, Mark Boyce.

«Normalement, ils sont dans leur tanière pour hiberner à ce temps-ci de l’année. Mais avec du temps doux, un manque de nourriture, un besoin d’engraisser, ils peuvent devenir assez désespérés pour trouver quelque chose à manger», a dit ce spécialiste des grizzlys en entrevue avec l’Agence QMI.

«S’il fait chaud, ils seront dehors plus longtemps, surtout s’il n’y a pas beaucoup de neige», a-t-il ajouté.

Marck Boyce souligne que normalement les attaques ont lieu de juin à août, ainsi que durant le temps de la chasse, lorsqu’il y a plus de gens en forêt ou lorsque la mère protège agressivement ses oursons.

Selon lui, le meilleur moyen d’éviter une tragédie en cas d’attaque est d’avoir un répulsif contre les ours, surtout pour se prémunir des grizzlys qui sont beaucoup plus agressifs que les ours noirs.

«Une étude de l’Alaska montre que les gens ayant un répulsif contre les ours sont plus efficaces que ceux ayant une arme à feu lors d’une agression», a dit Mark Boyce.

Si le grizzly vous voit comme une menace, se coucher par terre et faire le mort peut fonctionner, mais cela ne donnera rien s’il a faim, a-t-il souligné.

Contrairement aux ours noirs qui grimpent bien aux arbres, les grizzlys sont trop lourds pour y monter. Grimper sur un arbre pourrait donc s’avérer une bonne solution de dernier recours.

Victimes des grizzlys

Féroces et imposants prédateurs, les grizzlys font à l’occasion des victimes au Canada.

Voici les cinq plus récents drames :

- Territoires du Nord-Ouest, septembre 2014. Un chasseur américain, Ken Novtny, qui venait tout juste d’abattre un orignal, est attaqué sournoisement par un grizzly «sorti de nulle part», selon des témoins.

- Ouest de l’Alberta, septembre 2014. Un chasseur à l’arc, Rick Cross, s’interpose accidentellement entre une mère grizzly et ses petits. La bête le tue sur-le-champ.

- Sud de l’Alberta, novembre 2007. Chasseur originaire de Calgary, Don Peters, est retrouvé mort à moins d’un kilomètre de sa camionnette après avoir été attaqué par un grizzly.

- Sud du Yukon, avril 2006. Un prospecteur québécois, Jean-François Pagé, s’approche sans le savoir de la tanière d’une femelle et ses petits, qui le tue.

- Centre de la Colombie-Britannique, septembre 2005. Alors qu’il se retourne à pied vers son camp minier, à la suite d’une panne de voiture, Arthur Louie est attaqué mortellement par une mère et ses deux petits.