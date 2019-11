La police de Gatineau demande l’aide du public afin de localiser homme sans domicile fixe disparu en juin dernier

La police de Gatineau demande l’aide du public afin de localiser un homme de 30 ans, Scott Mackinnon, qui n’a pas donné de nouvelles depuis des mois.

Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

«M. Mackinnon a été vu pour la dernière fois le 28 juin dernier à Gatineau, au 456, boulevard de l'Hôpital, a indiqué le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) dans un communiqué, vendredi. Il pourrait être n'importe où au Canada ou même dans un autre pays.»

Selon la police, l’homme serait sans domicile fixe et fréquenterait des centres d'aide pour personnes itinérantes et les hôtels. Il pourrait se déplacer entre les villes de Gatineau, d'Ottawa, de Montréal, de Québec et de Fredericton.

Scott Mackinnon a la peau blanche. Il s'exprime en anglais et en français avec un accent. Il mesure environ 1,88 m (6 pi 2 po) et pèse environ 73 kg (161 lb). Il aurait les cheveux bruns. L’homme se déplacerait possiblement à pied ou en transports en commun.

Toute personne détenant de l'information au sujet de M. Mackinnon est invitée à contacter le SPVG via sa ligne info au 819 243-INFO (4636), option 5.