Ce n’est pas encore le moment pour les résolutions du Nouvel An, mais les médecins spécialistes devraient se fixer comme objectif d’en venir à une entente équitable avec le gouvernement pour qu’en 2020, une manchette sur les médecins ne soit pas automatiquement une manchette sur l’argent.

Mario Dumont souhaite qu’il soit désormais davantage question de santé, d’accès aux soins, de meilleurs traitements pour les citoyens lorsqu’il est question des médecins spécialistes, et non de leur salaire.

«Peut-on régler ces problèmes-là d’ici la fin de l’année? Pour qu’en 2020, quand on parle de médecins, on ne parle pas toujours d’argent. Il me semble que ce serait un bel objectif», dit-il.

C’est également le souhait du gouvernement, qui espère arriver à une entente sur la renégociation du salaire des médecins spécialistes d’ici Noël. Québec veut remettre la main sur un milliard de dollars versés en trop aux médecins, tandis que ceux-ci ont consenti à céder 250 millions $.

Mario Dumont croit qu’on en arrivera à une entente mitoyenne. Selon lui, il faut arrêter de tenter de trouver des coupables pour justifier la situation dans laquelle les deux partis se trouvent actuellement.

«Je ne dis pas que les médecins, individuellement, étaient de mauvaise foi. Je pense que leur fédération a négocié fort, peut-être trop fort, que le gouvernement a trop cédé et l'on en est arrivé là», explique-t-il.

«On aura retenu que les années 2013 à 2019 auront été des années tannantes pour les médecins, où leur rémunération aura été dans l’actualité tout le temps, et on se fixe comme objectif que pour le 1er janvier 2020, on tourne la page là-dessus», conclut-il.