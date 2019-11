Denis Gallant quitte l’Autorité des marchés publics

L’ex-procureur de la Commission Charbonneau Denis Gallant quittera ses fonctions de PDG de l’Autorité des marchés publics (AMP) le 24 janvier 2020.

Après avoir occupé ce poste pendant un peu plus d’un an, il retournera à la pratique du droit au sein du cabinet Roy Bélanger. Denis Gallant avait aussi occupé le poste d’inspecteur général de la Ville de Montréal.

«J'ai la certitude et la conviction que les efforts menés par l'AMP, de concert avec tous les autres partenaires qui travaillent quotidiennement à lutter contre les acteurs déviants et qui ne méritent pas d'obtenir des contrats de nos organismes publics, continueront de produire des résultats», a indiqué Denis Gallant, par voie de communiqué, vendredi.

«J’accepte la démission de Me Gallant et je respecte son choix, mais j’avoue bien humblement que cela me déçoit», a réagi le président du Conseil du trésor, Christian Dubé.