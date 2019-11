L’ouverture d’«Illumi» reportée en raison des conditions météorologiques

L’ouverture du parcours immersif lumineux «Illumi», qui devait avoir lieu ce vendredi, 1er novembre, à Laval, est reportée au vendredi 8 novembre prochain, à 16 h, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Les fortes rafales allant jusqu’à 100 km/h, qui ont soufflé sur Montréal et les environs dans les dernières heures, ont endommagé certaines des structures lumineuses d’«Illumi».

L’équipe de Cavalia, qui chapeaute le projet, travaille présentement à réparer les dégâts afin d’être en mesure d’accueillir le public vendredi prochain. L’événement médiatique avec tapis rouge, qui devait avoir lieu le lundi 4 novembre pour souligner le lancement de l’attraction, sera également reporté à une date ultérieure.

Présenté par son créateur, Normand Latourelle, comme «le plus grand parcours de structures lumineuses au monde», «Illumi» promet d’enchanter petits et grands avec ses huit mondes fantastiques peuplés de créatures géantes scintillantes et multicolores, déployés sur une surface de 50 600 mètres carrés, à l’intersection de l’autoroute 15 et du boulevard Saint-Martin, à Laval. L’installation sera en place jusqu’au 5 janvier 2020.

Tous ceux et celles qui avaient acheté des billets pour visiter «Illumi» du 1er au 7 novembre pourront se présenter sur le site à la date et la plage horaire de leur choix avec leurs billets d’origine, à compter du 8 novembre, pour vivre l’expérience. Tous les billets vendus seront honorés.