«On s’approche de la crise du verglas»

Certains clients d’Hydro-Québec pourraient être privés de courant durant une bonne partie du weekend, alors que les équipes de la société d’État se retrouvent devant un nombre record d’interruptions pour un événement qui n’est pas relié à la crise du verglas.

«Préparez-vous au pire en espérant pour le mieux» : c’est le message lancé vendredi par le porte-parole d’Hydro-Québec Francis Labbé, particulièrement aux clients d’Hydro-Québec privés de courant qui se trouvent dans des endroits plus isolés.

M. Labbé indique que des clients pourraient devoir attendre jusqu’à un ou deux jours avant de récupérer l’électricité. «Dans certains cas, ce sera rapide [...], dans d’autres cas, où l'on est dans des milieux plus isolés, plus éloignés, ça pourrait prendre plus de temps», souligne-t-il.

De forts vents au cours des dernières heures ont causé des pannes, touchant présentement plus de 900 000 clients. Vu l'ampleur de l'événement, le rétablissement complet pourrait prendre plusieurs jours. Nos équipes travailleront jour et nuit pour rétablir le service. — Hydro-Québec (@client_hydro) November 1, 2019

À 12 h, 770 206 clients étaient privés de courant en raison de 2157 interruptions, un nombre qui est depuis passé à 907 845 clients vers 13 h. Lors de la crise du verglas, environ 1,5 million de clients s'étaient retrouvés sans électricité.

«Il faudra malheureusement être patient et s’organiser parce que ça pourrait être long», souligne M. Labbé.

«On espère amputer ce nombre sérieusement d’ici à la fin de la journée», ajoute le porte-parole, qui explique que toutes les équipes sont à pied d’œuvre pour remettre le réseau en état.

Le travail des équipes est cependant complexifié par les dommages causés par la végétation, voire le mobilier urbain, qui a percuté des lignes et des poteaux d’Hydro-Québec.

Environ 300 équipes d'Hydro-Québec ont été déployées, en plus de sous-traitants mobilisés pour faire face au nombre élevé d'incidents.