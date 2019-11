[PHOTOS] Tempête automnale: la pluie et les vents font des dégâts dans la région de Québec

Routes et sous-sols inondés, glissements de terrain, pannes de courant: les intempéries sévères tiennent en haleine les autorités et les résidents de nombreuses municipalités dans la région de Québec et en Chaudière-Appalaches, vendredi matin.

La Sûreté du Québec a déployé une structure des mesures d’urgence afin de faire face aux conditions météorologiques. Plusieurs municipalités ont fait de même. La Beauce est la région qui semble avoir le plus écopé.

Guy Martel/Agence QMI

Certaines rues et quelques sous-sols sont inondés. À première vue, il ne semble pas que des bâtiments ont été emportés par les glissements de terrain. La SQ est à établir un premier bilan des conséquences de la tempête. «Il n’y a pas de blessés jusqu’à maintenant», rapporte la porte-parole Béatrice Dorsainville.

À Saint-Georges, un arbre est tombé sur une maison sur la 151e rue. Ses occupants ne sont pas blessés. La montée de la rivière Chaudière fait craindre des inondations mineures. Une dizaine de résidences ont vu leur sous-sol être inondé par la nappe phréatique.

«On a du monde partout où il y a des risques. On a déclenché les mesures d’urgence, mais tout est sous contrôle. Il n’y a pas de blessés. La sécurité des citoyens passe en premier. L’eau de la rivière monte, on s’attend à des coups d’eau», dit le maire, Claude Morin.

À Beauceville, un glissement de terrain a entraîné la fermeture complète de la route 173 dans le secteur des Rapides du Diable. Des dommages importants à la chaussée ont aussi été rapportés dans le secteur de la 150e rue et de la 2e avenue.

De son côté, la petite municipalité de Saint-Simon-les-Mines, peuplée d’environ 500 habitants, rapporte qu'entre 10 et 15 maisons ont reçu de l’eau parce que le système d’égouts pluviaux ne suffisait pas. Par ailleurs, une soixantaine de maisons ont été isolées pendant environ deux heures, aux limites de Saint-Simon et de Saint-Benjamin, par la montée de la rivière Cumberland.

«C’est du jamais vu. On était prêts, on l’avait anticipé et on était sur un pied d’alerte, mais entre 1h et 3h30 du matin, il y a eu des circonstances météo exceptionnelles. Ça s’est mis à tomber de façon épouvantable et comme le sol était déjà gorgé d’eau, n’importe quelle précipitation avait un impact direct», dit le maire Martin Saint-Laurent.

Nombreuses pannes

À 7 h, Hydro-Québec faisait état de nombreuses interruptions de courant, touchant 1 085 clients dans la région de la Capitale-Nationale et 13 715 en Chaudière-Appalaches. Le bilan provincial était de plus de 100 000 abonnés plongés dans le noir.

La rivière Famine est au stade de l’inondation majeure en amont du pont-route 173 à Saint-Georges, selon le système de la surveillance de la crue des eaux du gouvernement. La rivière Chaudière est sortie de son lit, de façon «mineure» pour le moment, en aval du barrage Sartigan et au pont-route 108 à Beauceville, notamment. Idem pour la rivière Etchemin au pont-route 173 à Saint-Henri-de-Lévis.

À Québec

À Québec, la route de l’Aéroport a été fermée, entre la route Sainte-Geneviève et le rang Sainte-Anne en raison «d’une forte accumulation d’eau» selon la police. Le secteur est à éviter.

«Beaucoup d’eau sur les routes aujourd’hui. Méfiez-vous de l’aquaplanage. Il est fortement conseillé de doubler les distances de sécurité sur la route et de circuler lentement. Soyez prudent!», a indiqué le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sur Twitter.

Environnement Canada annonce entre 10 et 20 millimètres de pluie additionnels dans la région de Québec et en Beauce aujourd’hui. Les météorologues notent que le sol est «déjà près du niveau de saturation» et qu’il «a une faible capacité d’absorber d’autres quantités de pluie.»

Dans ces mêmes régions, des vents décapants pouvant d’atteindre 100 kilomètres à l’heure sont possibles aujourd’hui. «Les bâtiments pourraient être endommagés (bardeaux de toiture, fenêtres brisées). Le vent pourrait emporter les objets non fixés à une surface et causer des blessures ou des dommages», met en garde le service de météorologie.»

La dépression se déplace vers l’est de la province.