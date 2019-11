Un week-end gris et frais à l'horizon

Le plus gros des précipitations de la tempête automnale qui a touché le Québec est tombé jeudi soir et dans la nuit de jeudi à vendredi. La pluie va cesser progressivement vendredi tandis que les vents seront forts.

Des avertissements de pluie avaient été émis par Environnement Canada pour les régions de Montréal, Québec, la Beauce, des Laurentides, de l’Estrie, la Mauricie, Lanaudière, Charlevoix, Drummondville, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Lachute, Saint-Jérôme, Montmagny, Témiscouata, Vallée-du-Richelieu, Saint-Hyacinthe et de Vaudreuil-Soulanges.

Selon l’organisme fédéral, il tombera un total de 50 à 80 millimètres de pluie au total sur ces secteurs d’ici la fin de matinée vendredi.

Les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de Chibougamau recevront pour leur part un total de 15 à 25 cm de neige entre jeudi et vendredi.

À Montréal, la pluie devrait cesser vendredi matin, et le reste de la journée sera nuageuse. Des vents du sud-ouest souffleront à 60 km/ h avec rafales à 90. Les températures seront en baisse et le mercure atteindra 4 °C en après-midi.

À Québec, la pluie cessera tard en après-midi, entre 5 et 10 millimètres sont prévus au cours de la journée, sans oublier les vents qui souffleront à 60 km/ h avec rafales à 90. Côté températures, il fera maximum 6 °C.

La journée de samedi sera essentiellement nuageuse à Montréal, et il fera 5 °C. À Québec, ce sera une alternance de soleil et de nuages et le mercure affichera 4 °C.

Dimanche, ce sera un bref retour du soleil pour Montréal, où il fera 7 °C, tandis que la pluie sera de retour à Québec où il fera 5 °C.

La semaine qui s’en vient s’annonce grise et pluvieuse, avec des possibilités d’averses de neige sur certains secteurs.