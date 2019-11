Coincés pendant près de six heures dans un autobus scolaire

Dans la confusion occasionnée par la tempête de vent qui a frappé la Capitale-Nationale, vendredi, plusieurs enfants sont restés coincés jusqu’à six heures dans un autobus scolaire.

L’autobus de Lily-Maxime Tremblay, étudiante à l’École secondaire Quebec High School, devait faire un transfert par l’Aquarium de Québec avant de traverser sur la rive sud et d’y déposer des élèves.

Le véhicule n'a pu s’y rendre en raison de trafic causé par le renversement d’un fardier sur le pont Pierre-Laporte, se retrouvant immobilisé sur le chemin Saint-Louis.

« Quand ça a commencé à faire plus de quatre heures qu’on était coincé, on commençait à être inquiet. La commission scolaire [Central Québec] était en communication avec le chauffeur, mais elle n’avait pas l’air de savoir quoi faire », a expliqué la jeune fille de 13 ans au lendemain de l’événement.

Heureusement, de bons samaritains sont sortis de leur maison pour amener de la nourriture aux jeunes qui sont demeurés au même endroit pendant près de trois heures.

Les parents dont les enfants se trouvaient dans le véhicule sont finalement venus les chercher au Walmart de Saint-Romuald, vers 21h.

Manque de communication

D'autres autobus de l’école primaire Saint-Vincent ont réussi eux à se rendre à l’Aquarium de Québec. Mais certains élèves ont dû patienter jusqu’à 21 h avant de rentrer chez eux.

« J’étais en contact avec l’un des chauffeurs, a indiqué Émilie Urtubise, mère de Lily-Maxime Tremblay, mais également d’un garçon de 5 ans et d’une fille de 9 ans qui, eux, étaient pris à l’aquarium. On entendait les jeunes crier et pleurer à travers le téléphone. »

Selon ses dires, le chauffeur lui aurait indiqué avoir averti l’école que de quitter l’établissement dans ces circonstances était une mauvaise idée, sans toutefois obtenir l’accord de la direction pour garder les enfants dans le bâtiment.

« Lorsque j’ai envoyé un courriel à l’école pour demander des explications, on m’a répondu : "Ce n’est pas nous les responsables, c’est la commission scolaire". Belle réponse », a-t-elle déploré.

Élan de générosité

À un certain moment dans la soirée, une enseignante responsable est allée cogner au Ristorante Michelangelo, sur le chemin Saint-Louis, pour obtenir de l’aide.

Le gérant du restaurant, Alex Bélanger, a tout de suite décidé de leur offrir des plats de pâtes et un peu de pain. Ainsi, les enfants qui étaient encore sur place ont pu se mettre quelque chose sous la dent et aller aux toilettes. Le tout, gratuitement.

« Il était autour de 20h-20h30. J’ai moi-même été obligé de rester au restaurant à cause du trafic, alors quand l’enseignante nous a expliqué la situation, on leur a préparé quelques plats pour emporter », raconte M. Bélanger.

À la suite de l’événement, plusieurs parents ont indiqué vouloir porter plainte contre la commission scolaire, lundi prochain.