Les dégâts vus du haut des airs

Ce n’était pas très difficile samedi de repérer, du haut des airs, des équipes d’Hydro-Québec à pied d’œuvre sur le terrain pour rétablir le réseau électrique fortement endommagé par la tempête automnale qui a frappé le Québec vendredi.

À LIRE ÉGALEMENT

Le bilan des pannes diminue d'heure en heure

Trois régions pourraient demeurer sans courant au-delà de dimanche soir

Forte affluence chez les commerces ouverts

Petit guide pratique en cas de panne

À bord de l’hélicoptère TVA Nouvelles, on a pu voir les monteurs de lignes de la société d’État travailler au remplacement d’un poteau brisé par un nouveau au nord de Saint-Hyacinthe. Un peu plus tôt, l’hélicoptère a survolé différentes régions où les forts vents ont laissé des traces.

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

TVA Nouvelles

















À Saint-Pie, par exemple, une partie du clocher d’une église a été arrachée et est tombée sur le terrain. Un peu partout sur le territoire, on peut également y voir plusieurs arbres déracinés et des branches d’arbres tombées sur des fils électriques.

Voyez les images captées par l’hélicoptère TVA Nouvelles dans la vidéo ci-dessus.