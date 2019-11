Plusieurs secteurs du Québec demeurent plongés dans le noir samedi matin, alors que les équipes d’Hydro-Québec sont toujours à pied d’œuvre pour rebrancher les clients sans électricité.

La ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault a toutefois tenu à rassurer les Québécois lors d’un point de presse, samedi matin.

«On est en mode rétablissement [...] et la situation s’améliore grandement», a-t-elle assuré, remerciant aussi la population pour sa patience.

«Les vents violents sont derrière nous dans la plupart des secteurs de la province de Québec, ce qui va bien sûr aider nos équipes sur le terrain à faire de travail», a ajouté la ministre.

De son côté, Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, a tenu à souligner que l’objectif de rétablir le courant à environ la moitié des clients touchés a été atteint samedi matin, alors qu’environ 500 000 d’entre eux étaient toujours affectés par les pannes aux environs de 9h.

Il a toutefois admis que «500 000 c’est 500 000 de trop [...] Tous les efforts sont mis».

Le ministre a de plus souligné que 1100 travailleurs d’Hydro-Québec et 500 équipes de monteurs étaient sur le terrain, appuyés par des équipes du Nouveau-Brunswick et éventuellement soutenus par d’autres en provenance de Détroit.