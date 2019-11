Fuite de monoxyde de carbone: une école de Laval évacuée

Six ambulances ont été dépêchées samedi après-midi à l’école L’Aquarelle, dans le secteur Sainte-Rose, à Laval, pour une intoxication au monoxyde de carbone liée à un bris du système de chauffage au gaz naturel.

Selon Urgences-santé, un adulte aurait été incommodé, notamment par des maux de tête et des nausées.

Treize jeunes qui se trouvaient aussi à l’école pour des activités de loisirs ont été plus chanceux. «Contrairement à l’adulte, les enfants ne présentent pas de symptôme, leur transport à l’hôpital se fait par précaution», a indiqué à l’Agence QMI le porte-parole d’Urgences-santé François Labelle.

En plus des six ambulances qui sont débarquées sur place peu après 13 h 30 pour transporter les enfants et l’adulte en centre hospitalier, Urgences-santé a envoyé une équipe de soins avancés composée de deux super paramédics.

Une quinzaine de pompiers de Laval sont aussi débarqués sur place, de même que des employés d'Énergir afin d'évaluer la situation avec le gaz naturel avec des représentants de la Commission scolaire de Laval.

«Ça viendrait du système de chauffage», a ajouté M. Labelle, lorsque questionné à propos de la provenance de la possible fuite de monoxyde de carbone.