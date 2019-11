Un ado arrêté pour avoir cherché à faire assassiner un employé de son école

Un ado de la Floride est accusé d’avoir tenté d’engager un tueur à gages afin d’assassiner un membre du personnel de son école secondaire.

Nicholas Godfrey, 18 ans, d’Hudson, a été inculpé jeudi soir de tentative de meurtre, a rapporté le «New York Post», en se basant sur le bureau du shérif du comté de Pasco.

Godfrey fréquente l’école secondaire Fivay de Hudson, à une heure de route au nord de Tampa. «Sans blague, j’ai besoin qu’il soit éliminé le plus tôt possible», aurait dit Godfrey.

Les enquêteurs ont obtenu un mandat de recherche pour le compte Instagram de Godfrey et ont retracé son adresse IP à son domicile.

Selon Fox 13, Godfrey a admis en interrogatoire avoir envoyé les messages potentiellement incriminants. Il a remis son cellulaire aux enquêteurs.

«Je tiens à remercier le bureau du shérif du Pasco et le caporal Josh Peters pour leur travail intense et les ressources utilisées pour identifier et arrêter cet étudiant», a dit le directeur de l’école secondaire Fivay, Jason Joens, sur Facebook.

«Nous savons que les gens luttent parfois avec les limites des médias sociaux. Il est donc important de signaler toutes les préoccupations que vous voyez. Merci au personnel et aux étudiants qui ont partagé leurs préoccupations », a-t-il ajouté.