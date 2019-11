Un blessé grave dans un accident dans Lanaudière

Une personne repose dans un état critique après un accident de voiture samedi matin à Sainte-Geneviève-de-Berthier, dans Lanaudière.

Selon la police, vers 4h30, une voiture sort de la route sur le rang de la Rivière Bayonne Nord.

Le véhicule percute un ponceau et un arbre avant de prendre feu.

Le conducteur et sa passagère, tout deux dans la vingtaine, ont réussi à sortir du véhicule avant l’arrivée des secours.

L’homme repose dans un état critique, avec de multiples blessures et des brûlures graves. Sa vie serait en danger.

La femme a subi des blessures et des brûlures légères et on ne craint pas pour sa vie.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances de l’accident.

Selon les premières hypothèses, l’alcool aurait pu jouer un rôle.