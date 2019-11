Un dernier hommage rendu au vieux pont Champlain

Pour une dernière fois, quelques chanceux ont pu marcher samedi sur le vieux pont Champlain, ce mal-aimé des Montréalais qui est fermé à la circulation depuis cet été et qui devrait être complètement démoli en 2023.

En mettant le pied sur la voie de desserte en matinée, toutes les heures perdues dans le trafic ces dernières années n’avaient soudainement plus d’importance pour Diane Brind'Amour. Les yeux rivés sur le nouveau pont Samuel-De Champlain, la dame de Brossard était même emportée par une certaine nostalgie.

«De 1974 à sa fermeture, je passais dessus quotidiennement. C'est peut-être le seul pont dont j'aurai été témoin de l'ouverture et de la fermeture. Ça a une certaine valeur. C’est spécial de marcher ici», a confié Mme Brind'Amour.

Comme elle, quelque 600 personnes se sont inscrites à la visite guidée de l’ancien pont organisée par la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain, en partenariat avec Héritage Montréal. Pour ceux qui aimeraient se joindre à l’activité, qui se tient aussi le week-end prochain: il est déjà trop tard. Les billets se sont tous envolés en moins de 24 heures.

«Pour les gens, je pense que c’était une occasion: c’est un moment qui va être mémorable comme il n’y aura plus de pont ici dans trois ans. Ça témoigne aussi d’une curiosité qu’on a pour la ville dans toutes ses dimensions», a constaté Dinu Bumbaru d’Héritage Montréal.

Un monument kitsch

Certes, le panorama sur Montréal à partir du vieux pont Champlain est assez exceptionnel. Il n’en demeure pas moins que la structure inaugurée en 1962, aujourd’hui criblée de nids-de-poule et envahie par la rouille, n’a pas le cachet du Golden Gate de San Francisco ou même des ponts Jacques-Cartier et Victoria. Même Dinu Bumbaru le reconnaît.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Je pense qu’on a un regard sur le bâti qui est aussi un regard sur l’aventure des bâtisseurs, pas seulement sur l’élégance. Il faut dire que Montréal n’est pas une ville pittoresque comme Florence, en Italie, ou Québec. Mais on n’a pas besoin de se comparer. On est peut-être plus complexe, plus chaotique, mais on est vrai», a analysé l’architecte de formation.

Il va même jusqu’à comparer l’attrait pour le vieux pont Champlain à celui qu’on observe pour d’autres monuments du kitsch montréalais, comme le Silo numéro 5 et l’Orange Julep.

Pas le choix d’être démoli

Sauf que contrairement à ces lieux, le pont Champlain ne peut être préservé, ne serait-ce que pour demeurer un vestige.

«La circulation ne contribue qu’à 20 % de sa charge, le pont lui-même contribue à 80 % de sa charge. Comme il est endommagé et qu’il est déjà très lourd à lui seul, on ne peut pas le garder», a expliqué Nathalie Lessard, directrice des communications de la société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain.

Les travaux de démolition devraient débuter à l’été 2020. La déconstruction est estimée à 400 millions $, des coûts qui comprennent aussi les travaux de recherche qui seront menés sur les morceaux de béton afin de comprendre son usure rapide.