Des artistes dans le tordeur

Un peu plus d’un an après avoir enflammé Instagram, le Dictionnaire des vedettes du Québec s’apprête à prendre d’assaut les librairies de la province. Comptant plus de 200 définitions comiques, et parfois méchantes, sur les vedettes du show-business d’ici, le nouvel ouvrage n’a qu’un seul but : faire rire.

« Daniel Bélanger : Chanteur qu’on ferait pas le saut d’apprendre qu’il possède un télescope. », « Messmer : Pourrait contrôler le monde, préfère faire faire la poule à Brigitte Boisjoli . », « Céline Dion : Chanteuse qui fait vivre beaucoup d’émotions et beaucoup de membres de sa famille. » Ces « définitions » font partie du Dictionnaire des vedettes du Québec, qui sortira mercredi.

Depuis le mois d’août 2018, le mystérieux compte Instragram @dictionnaire_vedettes_quebec a rapidement gagné en popularité. Géré par un auteur alors anonyme, il s’amusait à créer de fausses définitions sur les personnalités les plus connues de la province.

Avec plus de 700 définitions en ligne, le compte a passé dans le tordeur toutes les vedettes possibles, de Céline Dion à Véronique Cloutier, en passant par Guy A. Lepage, Maripier Morin, Ginette Reno et Yvon Deschamps.

Pendant des mois, les spéculations allaient bon train quant à l’identité de l’auteur derrière ce populaire compte, qui a près de 55 000 abonnés. Était-ce l’humoriste Arnaud Soly ? Ou même Mike Ward ?

Auteurs dévoilés

À quelques jours de lancer leur premier livre, les auteurs de cet hilarant compte se sont finalement dévoilés au grand jour. Ce sont Charles Deschamps, humoriste et copropriétaire du Bordel Comédie Club, Antoine Desjardins-Cauchon, auteur sur le Bye Bye, et Charles-Alex Durand, auteur et humoriste. Les trois se sont tous connus à l’École nationale de l’humour il y a cinq ans.

« Ce n’était pas notre intention d’être anonymes au début, indique au Journal Charles-Alex Durand. Ce sont les fans qui ont rendu ça un peu mythique. »

« On savait qu’on décevrait les gens [en se dévoilant], car on n’est pas du tout connus! » ajoute Antoine Desjardins-Cauchon.

Une consécration

De leur propre aveu, la popularité du projet les a pris par surprise. Aujourd’hui, plusieurs artistes voient presque cela comme une consécration d’avoir leur propre définition dans ce « dictionnaire ». Y en a-t-il toutefois qui ont été froissés par la méchanceté de certains propos?

« Isabelle Desjardins nous avait ‘‘ramassés’’ au début, raconte Antoine. Mais le compte n’était pas encore très connu. [...] Il n’y a personne qui nous a vraiment fait la vie dure sinon. Tout le monde l’a pris avec humour. »

« Il faut dire qu’on ne s’acharne sur personne, ajoute Charles Deschamps. Ce n’est qu’une joke par personne. »

Ce soir, au Bordel Comédie Club, plusieurs vedettes qui se trouvent dans le dictionnaire viendront même lire sur scène leur propre définition. Voilà une belle preuve d’autodérision.

« Je m’en vais à Paris au printemps et j’aimerais m’essayer pour une version française là-bas », conclut Charles Deschamps.