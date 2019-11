Engouement senti au Salon de la motoneige

À quelques semaines du début de la saison de motoneige, les adeptes sont plus nombreux que jamais à vouloir arpenter les sentiers du Québec.

Selon Martin Ratté, copropriétaire de Pro Performance, plusieurs facteurs expliquent ce regain de popularité. D’une part, les motoneiges sont plus abordables et plus fiables que jamais. Les hivers longs et neigeux que le Québec a connus dans les dernières années y sont aussi pour beaucoup.

Mais surtout, la motoneige est une source de bonheur, en plus d’aider à passer à travers le blues de l’hiver, soutient-il. «Quel bel outil pour avoir du plaisir! On part le matin, on revient le soir, on a passé une journée formidable, on s’est amusés, ça défoule.»

D’autres intervenants présents au Salon de la motoneige, qui avait lieu à Québec samedi et dimanche, travaillent à réduire les émissions de ces véhicules. Bien que les motoneiges électriques soient encore loin d’être disponibles sur le marché, il est possible de les rendre moins polluantes.

Quentin Gravel, membre du club Quiets de l’Université Laval, fait partie de ceux qui tentent de diminuer la pollution sonore et les émissions d’essences liées aux motoneiges. «On travaille autant sur les composantes mécaniques que logicielles», explique-t-il.

Enfin, d’autres amateurs visitaient le salon en attendant le début de la saison avec impatience.

«On est quatre à en faire en famille. Chacun a sa motoneige, nos enfants et nous. On fait surtout du hors-piste», témoignait l’un d’entre eux.

Dans l’ensemble du Québec, le nombre de motoneigistes a augmenté de 10,2% en seulement 4 ans, passant de 182 991 en 2014, à 201 732 en 2018.