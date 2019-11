Épidémie de tordeuse des bourgeons: des producteurs inquiets

Des producteurs forestiers privés de la région de Québec s’inquiètent de la progression rapide de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur le territoire de la Capitale-Nationale et craignent des conséquences économiques désastreuses sur leur rendement à moyen et long terme.

Dans la région de la Capitale-Nationale, qui s’étend de Portneuf jusqu’à Charlevoix, la superficie des forêts infestées par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) est passée de 29 851 hectares en 2018 à 70 725 hectares en date du 21 octobre dernier. Cette superficie équivaut à près de 140 000 terrains de football américain.

La TBE, un insecte ravageur qui ressemble à une chenille, a comme principale propriété de tuer des conifères en se nourrissant principalement des aiguilles du sapin baumier et de l’épinette blanche.

«Ça fait très peur»

À l’heure actuelle, les secteurs les plus infestés dans la région de la Capitale-Nationale sont concentrés à Charlevoix, mais selon Gaétan Boudreau, président du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec (SPFRQ), l’insecte ravageur va assurément finir par atteindre la ville de Québec et même se rendre jusqu’à Portneuf. «C’est certain que les producteurs voient ça venir et ils s’inquiètent, lance-t-il. Ça fait très peur.»

Les producteurs dont les lots arrivaient à maturité sont moins affectés, mais ceux dont les productions sont encore en croissance risquent gros, alors que la tordeuse est un peu comme la grande faucheuse des sapins et des épinettes.

Sur la Côte-Nord, les producteurs vivent l’épidémie depuis une dizaine d’années. Selon Jean-Marie Belisle, représentant du SPFRQ pour la Côte-Nord, il est difficile de chiffrer les pertes puisqu’elles varient beaucoup d’un producteur à un autre. Certains ont pu sauver des arbres, alors que d’autres ont dû couper la totalité de leur lot.

«Mais c’est certain que l’on va avoir une perte de rendement à moyen et long terme, lance-t-il. Si on n’intervient pas, les pertes peuvent être considérables.»

50 000 $ en perte

Au Saguenay, le producteur Pierre-Maurice Gagnon, également président de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, lutte contre la tordeuse depuis 2006.

«Ça n’a jamais arrêté depuis», lance-t-il. Le producteur a dû couper plusieurs portions de son peuplement dès 2010. «Ça commençait à être le temps. Mais les arbres ne sont pas à maturité, ils donnent moins de volume et moins de rendement, donc on perd de l’argent», explique-t-il.

En 12 ans, l’épidémie qui sévit sur son peuplement lui aurait fait perdre 50 000 $. «Ça fait beaucoup d’argent», laisse-t-il tomber.

Amoureux de la forêt, M. Gagnon se désole de voir l’insecte gagner du terrain dans les régions voisines. «On s’en inquiète beaucoup. Elle descend vers Rivière-du-Loup et La Pocatière», observe-t-il.

La chenille se déplace lorsqu’elle n’a plus rien à manger, mais la tendance épidémique demeure assez imprévisible.

Un programme de protection inaccessible

Les producteurs forestiers privés dénoncent l’inaccessibilité du programme de protection contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette du ministère de la Faune et somment le gouvernement d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Pour que les producteurs puissent être admissibles au programme, le ministère exige notamment que les superficies à protéger soient d’au moins 10 hectares.

Or, selon plusieurs syndicats de producteurs, il faudrait réduire ce critère à quatre hectares pour les aider réellement et protéger les petites forêts privées.

«Il n’y a rien à grande échelle quand tu parles de producteurs privés. On essaie encore de les faire baisser. L’ouverture n’est pas forte pour l’instant, mais on met de la pression», indique Gaétan Boudreau, président du Syndicat des propriétaires forestiers du Québec.

Trop peu, trop tard

Le programme, qui consiste à des pulvérisations aériennes d’insecticide biologique, est déployé jusqu’à l’été 2022. Mais pour les producteurs privés, c’est trop peu, trop tard.

Jacques J. Tremblay, directeur général du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, prend l’exemple de la Côte-Nord, qui a été durement touchée par la tordeuse.

«En Côte-Nord, il y a 162 000 hectares de forêt privée, et ce sont 148 000 hectares qui ont été ravagés par la tordeuse. Sur toute cette superficie, 31 hectares uniquement ont été arrosés en 2018. Ce n’est même pas un lot au complet», déplore-t-il.

À la vitesse à laquelle se propage l’épidémie, il y a urgence d’agir, notamment pour sauver les jeunes peuplements. «Si nos jeunes peuplements sont dévastés, on va avoir de grosses pertes», laisse tomber M. Boudreau.

Le porte-parole du ministère de la Faune, Sylvain Carrier, a indiqué que des travaux étaient en cours, afin d’évaluer la possibilité de réduire les superficies accessibles à quatre hectares.

De son côté, le biologiste du ministère, Pierre Therrien, indique que la progression suit son cours et que cette présente épidémie ne devrait pas être aussi dévastatrice que celle de 1969 à 1992, qui avait ravagé 30 millions d’hectares au Québec.

À ce jour, près de 10 millions d’hectares ont été touchés à l’échelle de la province.

Hectares touchés (forêts publiques et privées)

- À l'échelle de province : 9,6 millions d'hectares

- Capitale-Nationale : 70 725 hectares

- Côte-Nord : 3 663 998 hectares

- Saguenay – Lac-Saint-Jean : 1 877 485 hectares