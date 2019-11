Camion charnier en Grande-Bretagne: 8 nouvelles arrestations

La police vietnamienne a arrêté huit nouvelles personnes soupçonnées d'être impliquées dans le drame des 39 migrants, probablement vietnamiens, retrouvés morts fin octobre dans un camion frigorifique près de Londres.

Les autorités de la province de Nghe An (centre), d'où proviennent plusieurs victimes présumées, ont «arrêté huit suspects impliqués dans des réseaux de passeurs», a déclaré Nguyen Huu Cau, un responsable provincial de la police, cité dans les médias locaux.

Deux Vietnamiens avaient déjà été interpellés la semaine dernière dans le cadre de cette affaire.

Au Royaume-Uni, le chauffeur du camion frigorifique, originaire d'Irlande du Nord, a été inculpé d'homicide involontaire, de blanchiment d'argent et de complot en vue de favoriser une immigration illégale.

À Dublin, un autre Irlandais du Nord, qui serait en lien avec cette affaire, a comparu devant la Haute Cour de justice d'Irlande pour entamer une procédure d'extradition vers la Grande-Bretagne.

Trois autres personnes ont été arrêtées et libérées sous caution par la police britannique.

La découverte, le 23 octobre, du camion a provoqué un tollé international et mis en lumière les voies migratoires clandestines très organisées entre le Vietnam et l'Europe.

Les corps de 39 migrants --31 hommes et huit femmes-- avaient été découverts dans une zone industrielle de Grays, dans l'Essex, à une trentaine de kilomètres à l'est de Londres. La police n'a jusqu'ici donné aucune indication sur les causes exactes de leur décès.

Le conteneur était arrivé par traversier au port de Purfleet, sur la Tamise, en provenance de Zeebruges, en Belgique.

Les victimes n'ont pas encore été identifiées officiellement, dans l'attente des résultats des tests ADN, mais les autorités britanniques, après avoir pensé qu'il s'agissait de ressortissants chinois, ont indiqué la semaine dernière qu'elles seraient vietnamiennes.