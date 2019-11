Coincés avec un terrain sans valeur

Le malheur semble s'acharner sur une famille de quatre enfants de Sainte-Marie, en Beauce : après le décès de leurs parents dans un terrible incendie en mars dernier, ils se retrouvent avec un terrain qu'ils sont incapables de vendre en raison des inondations printanières.

Trois semaines avant de subir les contrecoups de l'inondation printanière, un incendie a ravagé la maison mobile des parents de Diane et Dany Vachon. Le couple de personnes âgées y a trouvé la mort. Aujourd'hui, une autre tuile tombe sur la tête des quatre enfants du couple, qui ont hérité du terrain.

«On voulait vendre notre terrain ici mais on ne peut plus vendre parce qu’ils font partie des sinistrés. En n’ayant plus de maison sur le terrain, le gouvernement ne veut plus nous dédommager au même titre que les autres sinistrés», explique Dany Vachon.

Les enfants ont dû retirer ce qui restait de la maison après l'incendie. Inondé au printemps dernier, le terrain fait maintenant partie de la nouvelle zone d'intervention spéciale. Impossible de reconstruire.

«On ne peut plus rien faire avec. Personne ne veut acheter ça, on fait quoi avec un terrain sur lequel on ne peut pas construire?» ajoute-t-elle.

La famille estime que la valeur du terrain pourrait grimper jusqu'à 70 000 $ et souhaite une modification de la zone.

«Déjà qu’on avait de la misère à vivre notre deuil, on a un autre contrecoup», mentionne Diane Vachon, la gorge nouée par l’émotion.»

La municipalité confirme avoir demandé au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de restreindre la zone d'intervention spéciale de Sainte-Marie. La famille Vachon pourrait devoir attendre au début de l'année 2020 avant d'être fixée.