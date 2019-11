Des fossiles de 450 millions d’années trouvés à Québec

Un homme de Québec a découvert des fossiles vieux de plus de 450 millions d’années en creusant près de la rivière Saint-Charles pour y enterrer son chat décédé.

«J’étais en train d’enterrer mon chat. Quand je me suis mis à creuser, j’ai trouvé qu’il y avait des drôles de formes sur certaines roches», a raconté Kevin Bourdages.

Si les pierres que M. Bourdages a ramassées peuvent sembler tout à fait ordinaires pour un œil non exercé, quelques-unes renferment en fait un véritable vestige du monde animal.

«On peut déceler des petits morceaux de brachiopode. Un animal lophotrochozoaires qui s’apparente un peu à des coquillages et qui a vécu 200 millions d’années avant les dinosaures», a expliqué le président du club de minéralogie de Québec, Éric Lamiot.

D’ailleurs, ce dernier assure que le port de Neuville, au sud-ouest de Québec, regorge d’une quantité impressionnante de ces fossiles.

Diamants de Cartier

Dans ses trouvailles, M. Bourdages a également décelé de minuscules cristaux brillants encastrés dans la roche, s’apparentant drôlement à de petits diamants. Tout comme celles qu’avait trouvées Jacques Cartier en 1541, ces pierres n’ont cependant rien de bien précieux.

«En fait, il s’agit de quartz. Le même minéral commun qu’avait rapporté en France l’explorateur Jacques Cartier lorsqu’il était venu en Amérique. Il croyait être devenu riche pour avoir trouvé des diamants», a rappelé M. Lamiot.

Stevens Leblanc/Journal de Québec

Une mine d’or

Les basses terres du Saint-Laurent sont riches en fossiles d’invertébrés, affirme Richard Cloutier, professeur du département de biologie, chimie et géographie à l’Université du Québec à Rimouski.

Dans cette région, lorsqu’on part de La Pocatière et qu’on s’arrête un peu avant le lac Ontario, on peut retrouver, entre autres, des brachiopodes, des céphalopodes, des crinoïdes, des trilobites et des gastropodes.

«Ça remonte à une époque où un grand bassin recouvrait l’espace entre le Bouclier canadien et les Appalaches. À ce moment, le Québec se trouvait au sud de l’équateur», a précisé M. Cloutier.

L’absence de végétation et le climat très pluvieux de l’époque auraient créé le bassin sédimentaire grâce auquel on peut retrouver ces petits animaux fossilisés aujourd’hui.