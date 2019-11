Les malades attendent 1h22 minutes de plus sur une civière dans les urgences du Québec depuis l’arrivée de la CAQ au pouvoir. Mario Dumont rappelle qu’à l’époque de Gaétan Barrette à la santé, la situation s’était améliorée. Toutefois, le style frontal du ministre était loin de faire l’unanimité.

«Son style de personnalité a caché certains résultats. Mme McCann (ministre actuelle de la santé) a un style beaucoup plus doux, plus emphatique, qui bouscule moins les gens. A-t-elle défait une chose que Gaétan Barrette avait faite, une de ses réformes? Avec Gaétan Barrette, des gens en chemin se sont fait ramasser par la charrue et se sont retrouvés sur le banc de neige, ça y allait. Ses réformes ont dérangé et choqué beaucoup de gens, ça a eu un effet négatif. Rien de ce que Gaétan Barrette avait fait n’a été défait», soutient notre commentateur politique.

