Deux adolescents font vivre une bonne frousse à leurs proches

Deux adolescents du secteur de Laterrière, à Saguenay, ont fait vivre une bonne frousse à leurs proches hier soir.

Les deux garçons, l'un âgé de 13 et l'autre de 14 ans, avaient quitté leur domicile en VTT et en moto, en après-midi et avaient avisé leurs familles qu'ils reviendraient avant la noirceur.

Vers 18h00, alors que les deux garçon n’étaient pas rentrés, les policiers ont été contactés.

Un ami du duo les a informés que les deux prévoyaient se rendre au «pic CAL», sur le chemin des Sables.

Les policiers ont patrouillé le secteur en VTT.

Les deux jeunes ont finalement été retrouvés sains et saufs vers 21h45.