Le Grand Marché de Noël de Montréal encore reporté

Le Grand Marché de Noël de Montréal est à nouveau annulé cette année en raison des travaux toujours en cours sur l’Esplanade de la Place des Arts. Il s’agit de la deuxième annulation en deux ans.

L’événement, qui réunit des artisans locaux et des animations thématiques, a également été annulé l’an dernier pour les mêmes raisons. On pouvait pourtant lire sur la page Facebook son retour prévu pour 2019. L’organisation explique être encore en pause cette année en raison des travaux qui ne sont pas terminés sur l’Esplanade de la Place des Arts et sur la rue Sainte-Catherine.

La possibilité de déplacer le lieu du Grand Marché de Noël pour cette année a été évaluée. Les nombreux sites de construction ailleurs à travers la Ville et la localisation optimale de l’emplacement ont toutefois scellé l’annulation. Les organisateurs ont donc opté pour conserver l’idée du Centre-Ville.

Un Grand Marché de Noël demeure dans les cartes pour l’année 2020. Les organisateurs désirent ouvrir à nouveau leurs portes dans des «conditions maximales».

Trois autres marchés de Noël à Montréal

Malgré l’annulation du Grand Marché de Noël, les amateurs de ce genre d’activité auront tout de même du choix pour leurs emplettes du temps des Fêtes parmi les nombreuses options qui s’offrent à Montréal.

Voici trois marchés de Noël à découvrir dans la métropole.

1. Le 14e Salon des artisans récupérateurs

Une trentaine d’artisans seront réunis à la Maison du développement durable, au 50, rue Sainte-Catherine Ouest. Les articles proposés seront tous fabriqués à partir d’au moins 80 % de matières récupérées.

Du 29 novembre au 1er décembre

2. Marché éphémère du Collectif Créatif Etsy Montréal

Pour une troisième année, le Collectif Créatif Etsy Montréal organisera un marché éphémère à la Gare Windsor à la Salle des pas perdus. Environ 150 artisans, créateurs et designers proposeront leurs produits.

Du 21 au 23 novembre

3. Au Marché Atwater

À la Place du Marché Atwater, des kiosques d’artisans locaux et régionaux ainsi que des animations seront disponibles à l’occasion du Village de Noël de Montréal. Il sera également possible d’y acheter son sapin de Noël.

Chaque fin de semaine du 29 novembre au 22 décembre